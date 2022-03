Győri Audi ETO-Kisvárda 31-15 (15-7)

Percről percre:

60. perc: Radojevic kísérletét védi Glauser. Hansen lövését fogja Mátéfi, de Ogonovszky visszaszerzi a labdát. Gól sem a győri támadásból, se a gyors várdai kontrából már nem esik: 16 gólos győri győzelemmel ér véget a mérkőzés.

59. perc: Nze Minko góljával kezdődik az utolsó két perc. Siska válaszol. 31-15.

58. perc: Blohm szerez gólt. 30-14.

57. perc: Faluvégi dobja megint a gólt. 29-14. Glauser nagy kedvvel játszik ma, Stamenic lövését is védi.

56. perc: Háfra irányít most, pályán Kürthi és Ogonovszky is.

55. perc: Labdavesztés mindkét oldalon, aztán Faluvégi szerez gólt egy lerohanás végén. 28-14.

54. perc: Glauser spárgázza ki a blokkon megpattanó Juhász-lövést.

53. perc: Háfra passza pontatlan.

52. perc: Juhász lövését védi Glauser. Pillanatokon belül gól a túloldalon: Pintea már ötgólos. 27-14.

51. perc: Hansen talál a kapuba. 26-14.

50. perc: Nze Minko lépéshibát vét. Dombi Katalin gólt dob. 25-14.

49. perc: Hétméteres a Kisvárdának. Radojevic belövi. 25-13.

48. perc: Negyedik gólját dobja Pintea. 25-11. Juhász farag a vendégek hátrányán egy gólt. 25-12.

47. perc: Győri büntető jöhet. Hansen lövi, Mátéfi védi.

46. perc: Nze Minko lövése elkerüli a kaput. Juhász Gréta eredményes. 24-11.

45. perc: Passzívban már a vendégek, lövésig nem jutnak végül.

44. perc: Nze Minko le tud halászni egy várdai passzt, ő is üres kapus gólt szerez. 24-10.

43. perc: Glauser most betalál az üres kisvárdai kapuba. 23-10. Kimarad Mérai Maja helyzete. Hansen szabálytalan támadásban.

42. perc: Bouti az első gólját szerzi. Glauser ebbe is beleért. 21-10. Pintea gólja mellett egy kiállítás is sújtja a várdaiakat. 22-10.

41. perc: Lukács megint ziccerben, Lukács megint gólt dob. 21-9. Kisvárdai időkérés.

40. perc: Mészáros-Mihálffy passza pontatlan. Hansen bejátszása után Brattset Dale dobja a huszadik győri gólt. 20-9.

39. perc: Fodor eredményes, így már tíz gól a győri csapat előnye. 19-9.

38. perc: Letelik a vendégek emberhátránya. Mészáros-Mihálffy lövi a labdát a győri kapu mellé.

37. perc: Glauser védi Radojevic lövését, az üres kapuba azonban nem talál be a saját hatosáról.

36. perc: Udvardi áll ki két percre. Hansen hétméterest értékesít. 18-9.

35. perc: Mátéfi védi Hansen lövését. Dombi Luca negyedik a gólját szerzi. 17-9.

34. perc: Radojevic töri meg a vendégek 14 perce tartó góltalanságát. 17-8.

33. perc: Passzívból a blokkoló Brattset Dalét találja el Radojevic. Lukács ziccert értékesít. 17-8.

32. perc: Glauser védése után Fodor eredményes a túloldalon. 16-7.

31. perc: Folytatódik a meccs. Labdát veszít az ETO.

30. perc: Leynaud védése után Pintea gólt dob az üres várdai kapuba. 15-7. Vége az első félidőnek.

29. perc: Passzívban lövik el a labdát, Bouti lapos lövését védi Leynaud. A labda viszont marad a Kisvárdánál. Pinteát kínálja meg gólpasszal Oftedal. 14-7.

28. perc: Háfra lövi a labdát a jobb alsóba. Hét a hat ellen próbálkozik a vendég együttes, két beállóval.

27. perc: Kisvárdai időkérés. Leynaud védi Udvardi jobb szélről leadott lövését.

26. perc: Bouti passza pontatlan, Oftedal kapja a labdát: ez is gól. 12-7.

25. perc: Lukács bejátszása nem jó Brattset Dalének.

24. perc: Passzívban már a vendégek, amikor Siska ellövi a labdát. Leynaud véd.

23. perc: Belemenés Siskánál. Oftedal is betalál. 11-7.

22. perc: Brattset Dale góljával nő kétgólosra a győri előny. 9-7. Leynaud védi Siska lövését. Lukács veszi be a vendégek kapuját. 10-7.

21. perc: Bouti szabálytalan támadásban, Ryu indítja a ziccerben lévő Kristiansent, de ő nem lő, hanem passzol. Ezen Blohm is meglepődik. Időkérés a vendégeknél. Juhász passza pontatlan, Ryu lövésére is igaz ez.

20. perc: Leynaud fogja Karnik lövését. Kristiansen góljával először vezet a meccsen a hazai csapat. 8-7.

19. perc: Nze Minko gólja érvényes, és még ki is állítják róla Radojevicet: emberelőnyben az ETO. 7-7.

18. perc: Ryu hetesét védi Mátéfi. A kapuba pattan Juhász lövése. 6-7.

17. perc: Ryu viszont betalál. 6-6. Elveszik a labdát a Kisvárdától a játékvezetők, Bouti volt szabálytalan. Aztán Blohm harcol ki büntetőt.

16. perc: Győri időkérés.

15. perc: Brattset Dale kap labdát, és szerez gólt. 5-5. Fodor szabálytalansága hétméterest ér. Most Radojevic próbálkozik, ő már belövi. 5-6.

14. perc: Karnik rést talál a győri védelmen. 4-5.

13. perc: Nze Minko egyenlít. 4-4.

12. perc: Hétméteres a vendégeknek. Udvardi a kapufára dobja.

11. perc: Juhász Gréta lövése a kapu mellé pattan. Leynaud indítása nem jó.

10. perc: Kristiansen labdát szerez, és a kapuig viszi. 3-4.

9. perc: Udvardi rálép a vonalra, így dobja el a labdá, de Leynaud amúgy is véd. Kristiansen lövi a második győri gólt. 2-4.

8. perc: Fodor lövését védi Mátéfi.

7. perc: Megint labdát veszít támadásban az ETO. Leynaud védi Siska lövését.

6. perc: Átlövésből dob nagy gólt Karnik Szabina. 1-4.

5. perc: Belülvédekezés miatt dobhat hétméterest az ETO, pontosabban Kristiansen. Mátéfi Dalma tolja a lövést kapufára.

4. perc: Dombi Luca fordul kapura, és szerez újabb gólt. 1-2. Nze Minko passza nem jó, Dombi gyors góllal büntet. 1-3.

3. perc: Leynaud lábbal védi Radojevic lövését. Pintea ront ziccert a túloldalon.

2. perc: Mindjárt egy kis pontosítás, Hansen csak védekezik, helyett Ryu van benn támadásban. Ő lövi az első győri gólt. 1-1.

1. perc: Leynaud kezd a győri kapuban. Faluvégi és Fodor a két szélső, Pintea a beálló, Nze Minko irányít, Kristiansen és Hansen a két átlövő. Ahogy a szerdai meccsen, úgy most is a vendégek kezdenek, akik ezúttal fehér-feketében játszanak. Zöldben az ETO. És ahogy tegnap, úgy ma is a várdaiak lövik az első gólt, Dombi Luca eredményes. 0-1.

Előzetes - Csütörtükün 18 órakor az Audi-ETO a Kisvárdát fogadja a győri Audi-arénában, ahol a bajnoki pontokért lépnek pályára a csapatok. Az Audi ETO szerdán magazbiztosan győzte le a Kisvárdát a Magyar Kupában, s jutott a négy közé.