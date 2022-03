MKC: nagy csata várható Siófokon

A Siófok-Mosonmagyaróvár bajnoki mérkőzés eredményének alakulása percről-percre itt >>

Előzetes - A Motherson-MKC szombaton 18 órakor a Siófok otthonában lép pályára. Gyurka János együttese jelenleg 21 ponttal az 5., a Balaton-parti gárda egy pont hátrányban a 6. helyen áll. Hazai siker esetén helycsere lesz a tabellán, viszont egy győzelemmel lerázhatja üldözőjét az MKC.

„Nagyon erős ellenfél otthonában folytatjuk a bajnokságot – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Gyurka János, az MKC vezetőedzője. – Az elmúlt időszak eredményei egyértelműen megmutatják, hogy a Siófok remek formában van, felfelé tör a tabellán. A bajnokság elején irreális volt a csapatuk teljesítménye, helyezése, Uros Bregar azonban rendezni tudta a sorokat. Megváltoztatta a csapat játékát, szemléletét, amiben látszik, hogy jó partnerek a Siófok egyénileg kiváló képességű kézilabdázói. Nehéz találkozóra készültünk fel ezen a héten, sajnos ezúttal sem a legjobbak az előjelek. Hosszú ideje már, hogy nem tudunk úgy készülni, edzeni, ahogy kellene, és most még sérülések is nehezítik a dolgunkat, így most sem lesz teljes a keretünk. A mérkőzéseken belüli hullámzásokat, a gyengébbre sikerült második félidőket azonban meg kell szüntetnünk. Nagy terhet nem akarunk a játékosok vállára tenni, de tudjuk, olyan eredményre lesz szükségünk Siófokon, amely a céljainknak megfelelő helyzetben tart bennünket az élmezőnyben.”

Újabb kötelező hazai

Az Audi ETO-Budaörs bajnoki mérkőzés eredményének alakulása percről-percre itt >>

Előzetes - Az Audi-ETO szombaton 18 órakor hazai környezetben, az Audi-arénában a Budaörsöt fogadja. Az elmúlt időszakban a háttérben történtek izgalmasabb események, melyek a csapatra nem voltak hatással, hiszen Oftedalék magabiztosan hozták eddig a kötelezőket, és ez várhatóan így lesz a mai találkozón is. Ambros Martín, a zöld-fehérek spanyol vezetőedzője legutóbb úgy nyilatkozott: az elmúlt időszakban elvégzett munkának meg kell mutatkoznia az ilyen mérkőzéseken is, mikor ők a toronymagas esélyesek. Ezeket a meccseket is arra kell felhasználniuk, hogy tétmeccseken magas szinten teljesítsenek. Ehhez nagyfokú koncentráció kell mind védekezésben, mind pedig támadásban. Továbbra is mérkőzésről mérkőzésre szeretnének előbbre lépni, mert tudja, van még hova fejlődniük.