- Sporttörténelmet szeretnék írni azzal, hogy a bajnokság végén dobogós helyen végzünk, hiszen ilyen még nem volt a klub múltjában – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC Győr női szakágvezetője. – Természetesen hab lenne a tortán, ha ezt a bizonyos érmet a bajnoki döntőbe jutással érnénk el. A második helyünk biztató a jövőt illetően, ám azt sajnálhatjuk, hogy az őszi idényben több olyan pontot elhullajtottunk, amelyeket beterveztünk, s amelyeket most bravúros szerepléssel kell pótolnunk. A hátra lévő hét tavaszi mérkőzésünkből mindösszesen három lesz hazai találkozó – Astra, FTC, Puskás -, míg négy alkalommal idegenben - Haladás, DVTK, Soroksár, MTK – kell megvívnunk a bajnoki összecsapásainkat. Szóval, nagyon kemény csaták várnak ránk, de bízom benne, hogy a csapat egyre jobban összekovácsolódik majd.

- Erre nagy szükség lesz, hiszen a szakmai stábban és a játékoskeretben is történtek jelentős változások a téli holtszezonban…

- Dörnyei Balázs személyében egy tapasztalt, sikeres szakember került hozzánk, aki nemcsak a felnőtt együttest dirigálja, hanem az utánpótlást is szervezi, irányítja. Viszont a tervezettnél bő egy hónappal később kerülhetett csak Győrbe, így lényegesen kevesebb ideje jutott a csapatépítésre. Különböző okok miatt négy játékosunk esett ki az őszi gárdából, Tillinger Dóra és Gaál Rebeka súlyos sérülést szenvedett, Feketeviziova Tímea távozott, míg Szőcs Réka anyai örömök elé néz. Őket mindenképpen pótolnunk kellett, minőségi magyar labdarúgó igazolására viszont ezen időszakban nem volt esély, így külföldön néztünk körül. Az utolsó, illetve az utolsó utáni napokban, a klub vezetésének, és egy kiemelt támogatónknak köszönhetően, előbb az amerikai Alika Keene-t és a holland Corina Luijks-t, majd pedig a FIFA engedélyével, két ukrán válogatott játékost, Kataryna Samsont és Kataryna Korsunt sikerült szerződtetnünk. Ezúton is szeretném megköszönni az átigazolások adminisztratív intézése kapcsán, munkatársaim segítségét, külön is kiemelve, Kozma Máté és Nagy Ádám technikai vezetők teljesítményét!

- Idén az újpesti kupasikert a Puskás Akadémia elleni, idegenbeli döntetlen követte, majd pedig jött az MTK elleni vasárnapi rangadón elért győzelem, hogy aztán szerdán a Ferencváros elleni kupaelődöntő, majd szombaton a Haladás ellen bajnoki találkozó következzen. Enyhén szólva, nem egyszerű sorozat!

- Nem a panaszkodás időszakát éljük, de bízom benne, hogy a közeli jövőben, a szövetség és a klubok illetékeseivel, sikerül majd egyeztetni egy szakmai és marketing szempontból is megalapozottabb bajnoki rendszer kialakítása kapcsán. Közel négy hónapig nem léptünk pályára tétmérkőzésen, most pedig két és fél hét alatt öt találkozó várt, vár ránk, amelyből ráadásul most az MTK, az FTC és a Haladás ellenit hat napon belül kell lejátszanunk. Mondhatnánk persze, ami nem öl meg, az megerősít!

- Elképzelhető, hogy a szerda esti, Ferencváros elleni kupatalálkozót úgymond be kell áldozni a szombathelyi bajnoki mérkőzés miatt?

- Nyílván egyeztetni fogunk a szakmai stábbal, biztosan lesznek változások az összeállításban szerdán, a vasárnapi mérkőzéshez képest, de szó sincs róla, hogy feladnánk a kupacsatát, a döntőbe jutás esélyét. Egy ETO-Fradi mindig, minden szinten, minden sportágban presztízsmeccs, s ezt mi is így kezeljük! Nem is beszélve a szurkolóinkról, akik az MTK ellen kitettek magukért, fantasztikusan buzdították a csapatunkat, s remélhetően szerdán este is ott lesznek mögöttünk, amit előre is köszönünk!