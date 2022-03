Jó formában lévő csapatok találkoztak egymással vasárnap, hiszen a hazai pályán szereplő Credobus Mosonmagyaróvár 17, a Bicske pedig a 9 bajnoki óta nem szenvedett vereséget. A hazai együttesből Tóth László eltiltás miatt hiányzott, és Deák István sem állhatott rendelkezésre. A mérkőzés előtt Mészáros Istvánra, az MTE korábbi játékosára, örökös tagjára emlékeztek az egybegyűltek, aki a múlt héten hunyt el.

A 15. percben egy óvári kontra végén Szalka lábát húzták el a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető büntető ítélt. Debreceni bal alsóba tartó tizenegyest Szűcs bravúrral védte. A 23. percben kisszöglet után a vendégek balról íveltek középre, bent pedig egy keveredés után Vékony elé került a labda, aki 5 méterről a kapuba lőtt. 0-1. A 72. percben két cserejátékos hozta össze az egyenlítő találatot. Szegő balról húzott befelé, majd remek ütemben kiugratta Nagy Zoárdot, aki 14 méterről a kapuba lőtt. 1-1. Négy perc múlva egy lecsorgó labdát Végh Bence 16 méterről nagy erővel bombázott a hálóba. 2-1. A 87. percben Szalka ugratta ki pazarul Nagy Zoárdot, aki a kapus mellett is elhúzta a labdát, majd 6 méterről az üres kapuba gurított. A Credobus Mosonmagyaróvár nagyot küzdve, megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, köszönhetően a cseréknek is, aki kiválóan szálltak be, és eldöntötték a találkozó sorsát.

Varga László együttese legközelebb március 27-én a Puskás Akadémia második csapatához látogat.

Credobus Mosonmagyaróvár – Bicskei TC 3-1 (0-1)

Mosonmagyaróvár, 400 néző

V.: Kubicsek M.

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich - Czingráber, Debreceni, Végh B. (Bohner, 91.), Horváth K. (Nagy K., 58.), Tóth M., D’Urso, Simita (Szegő, 62.), Illés (Nagy Z., 58.), Szalka, Boros G. (Jasarevic, 91.). Vezetőedző: Varga László

Bicske: Szűcs – Gaszner, Lapos, Vékony, Hirman, Lencsés - Bori, Dencinger, Popovics (Mlinárcsik, 78.) – Sóron (Vörös, 78.), Wágner (Kovács Á., 68.). Vezetőedző: Csordás Csaba

Gólszerzők: Nagy Z. (72., 87.), Végh B. (76.), ill., Vékony (23.)

Varga László: - Büszke vagyok a játékosokra, és hogy ennek a csapatnak az edzője lehetek. Mindenki hozzátett valamit ehhez a mai találkozóhoz. Külön kiemelném a cseréket, akik a különbséget jelentették a mai napon. Néhányan az elmúlt időszakban kevesebb játéklehetőséget kaptak, de ma megmutatták, hogy lehet rájuk számítni.

Csordás Csaba: - Megszakadt a veretlenségi sorozatunk, amit sajnálok, de így, hogy ez Mosonmagyaróváron történt, egy ilyen jó csapat otthonában már nem annyira fájó. Sajnálom, hogy nem tudtunk pontot szerezni, de a csapat jól tette a dolgát, egészen a hajráig.