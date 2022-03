DVTK–ETO FC Győr 2-0

Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Hanyecz Bence (Csatári Tibor, Varga, Gábor)

DVTK: Danilovics – Szűcs K., Szatmári Cs., Bárdos – Németh Má., Molnár G., Lucas, Oláh B., Keller – Könyves, Eppel. Vezetőedző: Kondás Elemér

ETO: Fadgyas – Kovács K., Kiss M., Csonka, Bagi, Vincze Á. – Vitális, Tuboly, Toma – Priskin, Óvári. Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Könyves (38.), Eppel (54.)

Percről percre

90+2. perc: Két perc hosszabbítás után véget ér a mérkőzés. Az ETO-nak továbbra sem megy a bajnokságban.

85. perc: Bacsa gurítja vissza a labdát Farkasnak, akinek nem jön igazán lábra a passz, és nem is találja el jól a labdát, ami így kapu mellé megy.

82. perc: Az utolsó cserék a meccsen: Bertus és Kocsis jön, Oláh és Keller távozik a hazaiaknál.

80. perc: Farkas fejeli nem sokkal kapu fölé Kiss Máté kapu elé ívelt szabadrúgását.

79. perc: Farkas Balázs áll be Bagi helyére.

77. perc: Vincze lövése száll el a kapu fölött.

74. perc: Lejön a hazaiak másik gólszerzője is: Eppelt Zsolnai váltja.

70. perc: Kovács Krisztián helyére Fodor Ferenc érkezik a győriek oldalán.

68. perc: Diósgyőri cserék: Eperjesi Németh Máriót, Horváth Zoltán pedig Könyvest váltja.

68. perc: Könyves egy pazar labdaátvétel után kerül helyzetbe, de mielőtt kapura lőhetne, az oldalról érkező Kiss Máté tisztázni tud.

67. perc: Molnár Gábor 13 méterről Fadgyas kezébe emeli a labdát.

62. perc: Kiss Máté szabadrúgásból, 19 méterről a sorfalat találja el.

60. perc: Vernes, Bacsa és Szimcso érkezik az ETO csapatába, Óvári mellett Priskin és Vitális hagyja el a pályát.

54. perc: Vincze sárga lapot kap. Molnár baloldali szabadrúgása után a labda Eppelhez kerül, a lövése pedig egy blokkoló győri lábról a gólvonal mögé pattan. 2-0.

46. perc: Folytatódik a meccs. Csere nem volt a szünetben egyik oldalon sem.

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Oláh lövését védi Fadgyas.

38. perc: Könyves a félpályáról viszi fel a labdát a tizenhatos előteréig. 20 méterről aztán lövésre szánja el magát négy győri védő gyűrűjében, és nagy gólt akaszt a kapu bal oldalába. 1-0.

35. perc: Büntetőt kérnek számon a győriek a játékvezetőn, mintha kezezés történt volna a tizenhatoson belül Priskin kapura tartó lövése után az egyik hazai védőnél.

33. perc: Szabadrúgás balrül a DVTK-nak. Mindenki beadásra számít, Molnár G. azonban kapu felé küldi a labdát. Fadgyast nem tudta meglepni.

30. perc: Vitális kerül helyzetbe a bal oldalon, de 15 méterről a lövésével csak a blokkoló Szűcs Kristófot találja el.

28. perc: Szatmári Csabáé a meccs első sárga lapja.

27. perc: Keller baloldali beadását Vincze próbálja meg kirúgni a kapu előteréből, de épp Lucashoz passzol, aki futtából, 20 méterről kapu fölé lövi a labdát.

19. perc: Kovács Krisztiánról pattan szögletre Keller fejese, amit az ötös bal sarkáról próbált kapu felé küldeni.

17. perc: A félpályáról kap labdát Eppel, aki balról, a tizenhatoson belülre érve egyből célba veszi a jobb felsőt, de fölé megy a lövése.

15. perc: Szatmári 33 méterről próbálkozik egy erős lövéssel, ám a középre tartó labda nem okoz gondot Fadgyasnak.

8. perc: Toma szökteti Kovács Krisztiánt a jobb oldalon, Danilovic azonban jól jön ki a kapjából, és Kovács a kapusba lövi a labdát. A helyzetet követő szöglet már nem veszélyes.

1. perc: A zöldben játszó ETO kezdi a meccset. Pirosban a hazaiak.

Előzetes - A listavezető DVTK vendége lesz vasárnap az ETO. A győri csapat folytathatná heti meglepetéssorozatát és megszerezhetné idei első bajnoki győzelmét. Ez megközelítőleg akkora bravúr lenne, mint a csütörtöki továbbjutás a kupában.

Hatalmas bravúrt ért el a több fiatallal felálló ETO a MOL Magyar Kupában, miután 2–1-re legyőzte a NB I-es Fehérvárt a négy közé jutásért.Minden játékos dicséretet érdemel küzdeni tudásáért, ennek is köszönhető, hogy vert helyzetből is fel tudott állni a zöld-fehér csapat és megfordította az eredmény állását. Jól jellemezte a győzni akarást, ahogy a 19 éves Farkas Balázs végig buzdításra tüzelte a nézőket. A szurkolók is kitettek ma- gukért – a két tábor közötti kis rendbontást leszámítva –, valaki úgy fogalmazott, az utóbbi hét év legjobb meccse volt ez Győrben.

Klausz László, az ETO vezetőedzője: – Végre sok szurkoló előtt játszottunk egy jó hangulatú mérkőzést. Jól éreztem magam a pálya szélén. Nemcsak az eredmény miatt, hanem azért is, mert láttam a játékosoktól azt, amit kértem tőlük a mérkőzés előtt. Az előző bajnoki vereség után sokat beszélgettünk a mentális felkészülésről, igyekeztünk megváltoztatni a játékosok gondolkodásmódját, úgy néz ki, hogy ez sikerült. Minden játékosnak megvan a lehetősége arra, hogy az NB II-ben is így teljesítsen, szeretnénk majd elkezdeni megnyerni a mérkőzéseket a másodosztályban is.

A MOL Magyar Kupa csütörtök esti sorsolásán kiderült, hogy a fináléba kerülésért az ETO ellenfele a Ferencváros lesz, míg a másik ágon a Paks az Újpestet fogadja. A mérkőzéseket április 19-én és 20-án játsszák, a továbbjutás egy találkozón dől el. A döntőt a Puskás Arénában rendezik.