DVTK–ETO FC Győr

Merkantil Bank Liga, NB II, Miskolc, vasárnap 20.00. V.: Hanyecz.

Előzetes - A listavezető DVTK vendége lesz vasárnap az ETO. A győri csapat folytathatná heti meglepetéssorozatát és megszerezhetné idei első bajnoki győzelmét. Ez megközelítőleg akkora bravúr lenne, mint a csütörtöki továbbjutás a kupában.

Hatalmas bravúrt ért el a több fiatallal felálló ETO a MOL Magyar Kupában, miután 2–1-re legyőzte a NB I-es Fehérvárt a négy közé jutásért.Minden játékos dicséretet érdemel küzdeni tudásáért, ennek is köszönhető, hogy vert helyzetből is fel tudott állni a zöld-fehér csapat és megfordította az eredmény állását. Jól jellemezte a győzni akarást, ahogy a 19 éves Farkas Balázs végig buzdításra tüzelte a nézőket. A szurkolók is kitettek ma- gukért – a két tábor közötti kis rendbontást leszámítva –, valaki úgy fogalmazott, az utóbbi hét év legjobb meccse volt ez Győrben.

Klausz László, az ETO vezetőedzője: – Végre sok szurkoló előtt játszottunk egy jó hangulatú mérkőzést. Jól éreztem magam a pálya szélén. Nemcsak az eredmény miatt, hanem azért is, mert láttam a játékosoktól azt, amit kértem tőlük a mérkőzés előtt. Az előző bajnoki vereség után sokat beszélgettünk a mentális felkészülésről, igyekeztünk megváltoztatni a játékosok gondolkodásmódját, úgy néz ki, hogy ez sikerült. Minden játékosnak megvan a lehetősége arra, hogy az NB II-ben is így teljesítsen, szeretnénk majd elkezdeni megnyerni a mérkőzéseket a másodosztályban is.

A MOL Magyar Kupa csütörtök esti sorsolásán kiderült, hogy a fináléba kerülésért az ETO ellenfele a Ferencváros lesz, míg a másik ágon a Paks az Újpestet fogadja. A mérkőzéseket április 19-én és 20-án játsszák, a továbbjutás egy találkozón dől el. A döntőt a Puskás Arénában rendezik.