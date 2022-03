Kisvárda-Gyirmót FC Győr





Előzetes - A két csapat ebben a bajnokságban a 2. fordulóban találkozott először, akkor 2–1-es hazai győzelem született Kisvárdán, míg a 13. fordulóban az Alcufer Stadionban 1–1-re végeztek a csapatok. Gyirmóton most abban reménykednek, hogy az MTK ellen elveszített pontokat „pótolni tudják” és Kisvárdán meglepetést tudnak okozni. A kék-sárga együttes célja, hogy megszerezze a három pontot. Bízhatnak is a bravúrban, mivel a Szabolcs megyei gárda hullámvölgyben van, négy meccse nyeretlen az élvonalban. Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője így nyilatkozott a klub honlapján: „Azért a mérkőzés esélyese a Kisvárda, mert dobogóért, illetve a bajnoki címért küzd és hazai környezetben lép pályára. Nagyon intenzív futballt játszanak, célratörően. Nem a labdatartáson van a hangsúly náluk, hanem direktben támadnak, ezért nehéz ellenük futballozni. Azt gondolom, hogy a hazai mérkőzésünkön elvesztettünk két pontot gyermeteg hibák miatt. A hétvégi találkozón nem férnek ezek bele, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, hogy eredményesek tudjunk lenni.” Érdekes mérkőzést ígér az FTC és a Fehérvár csatája, az elmúlt években az NB I első számú rangadójának számított, jelenleg azonban óriá­­si meglepetés lenne már a pontszerzés is a hazaiaktól. A nemrég edzőváltáson átesett házigazda ugyanis nagyon mély gödörben van már hosszú ideje, hat forduló óta nem szerzett pontot a bajnokságban, ami negatív klubrekord, ráadásul a Magyar Kupából is kiesett. A csapat visszaesett a tabella hatodik helyére, és csupán négy pont választja el a már kieső helyen álló, 11. Gyirmóttól.