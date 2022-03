Kisvárda-Gyirmót FC Győr 1-0 (1-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion. Vezette: Antal Péter (Garai Péter, Medovarszki János)

Kisvárda: Dombó - Peteleu, Prenga, Csirkovics, Leoni - Melnik, Zlicsics - Asani, Makowski, Mesanovic - Bumba. Vezetőedző: Révész Attila

Gyirmót: Rusák - Major, Ene, Hajdú Á., Zeke - Radics, Hasani, Klimovics, Ventúra - Medgyes Z., Simon A. Vezetőedző: Csertői Aurél

Percről percre

90+3. perc: Cvetanoski felívelése Dombó kezében landol. Vége a mérkőzésnek.

90+2. perc: Zeke is kap egy sárgát.

90+1. perc: Három perc a hosszabbítás.

90. perc: Leoni kap sárgát Herjeczki butatásáért. Zlicsics helyett pedig Gosztonyi folytatja.

82. perc: Mesanovicot kell ápolni, miután Klimovic szabálytalankodott vele szemben. A gyirmót játékosnak kioszt egy sárga lapot a játékvezető.

81. perc: Karabeljov jön Asani helyére, Bumba helyett pedig Nagy M. K. a pályán.

81. perc: Hej kap sárgát, miután Cvetanoskit ütközi le keményen.

77. perc: Nagy Patrik 18 méteres lapos lövését védi Dombó.

72. perc: Gyirmóti cserék: Cvatanoski jön Hasani helyére, Ventúrát Nagy Patrik, Medgyest pedig Herjeczki váltja.

68. perc: Újra betalál a Kisvárda Rusák kapujába, de ez most nem érvényes gól, mivel lesről lő a hálóba Navratil.

67. perc: Kisvárdai csere: Makowski helyett Navratil a pályán a továbbiakban.

67. perc: Hasani 20 méteres szabadrúgása a sorfalról vágódik szögletre.

61. perc: Prenga fejeli a labdát 11 méterről kapu fölé.

53. perc: Simon A. lő a tizenatos jobb sarka környékéről, a labda elmegy a hosszú kapufa mellett egy méterrel.

50. perc: Csirkovics kap sárga lapot. Simonnal ütközött, akit utána ápolni is kell.

46. perc: Peteleu helyett Hej játszik a második félidő kezdetétől. Folytatódik a meccs.

45+2. perc: Letelik a két perc hosszabbítás: vége az első félidőnek.

45. perc: Vezet a Kisvárda. Asani adja be a labdát balról, a hosszú oldalon Zekét megelőzi Mesanovic, és öt méterről a kapuba lő. 1-0.

38. perc: Melnik 22 méterről lövi a labdát laposan kapu mellé. A játékvezető szerint Rusák védett, így szöglet jöhet. A sarokrugás viszont nem veszélyes.

37. perc: Radics lövésébe sem kell, hogy beleérjen Dombó, mert kifelé kanyarodik a 30-ról kapura küldött labda.

35. perc: Major jobbról, 10 méterről lő, a labda elmegy a hosszú kapufa előtt.

33. perc: Radics lő 19 méterről, a labda egy blokkoló lábról pattan szögletre.

25. perc: Hajdú mégis tudja folytatni. Kapott egy szép kötést a fejére.

24. perc: Csirkovics fejeli le Hajdút egy szöglet után. Úgy tűnik, hogy nem tudja folytatni a játékot a gyirmóti védő. Széles már kész a bevetésre.

23. perc: Asani beadása Bumbának magas, de így lesz veszélyes: Rusák véd ismét.

22. perc: Csirkovics fejeli a szögletet kapura, Rusák véd.

21. perc: Leoni lő éles szögből, Enéről pattan szögletre a labda.

16. perc: Medgyes előzi meg a védőjét, és fejeli a jobbról érkező beadást öt méterről kapura: Dombó véd, aztán a védelem szögletre tisztáz. A jobboldali szöglet után Simon csúsztatja meg a labdát a rövid oldalon, Dombó ezt is ki tudja tenyerelni.

11. perc: Peteleu adja középre a labdát jobbról, 11 méterről Mesanovic fejel kapura egy védővel a nyakán - a nem túl erős fejest Rusák megfogja.

1. perc: Pirosban a hazaiak, sárgában a vendégek. A mérkőzést a gyirmótiak kezdik. Hasani lő jobbról, 13 méterről, Dombó véd.



Előzetes - A két csapat ebben a bajnokságban a 2. fordulóban találkozott először, akkor 2–1-es hazai győzelem született Kisvárdán, míg a 13. fordulóban az Alcufer Stadionban 1–1-re végeztek a csapatok. Gyirmóton most abban reménykednek, hogy az MTK ellen elveszített pontokat „pótolni tudják” és Kisvárdán meglepetést tudnak okozni. A kék-sárga együttes célja, hogy megszerezze a három pontot. Bízhatnak is a bravúrban, mivel a Szabolcs megyei gárda hullámvölgyben van, négy meccse nyeretlen az élvonalban. Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője így nyilatkozott a klub honlapján: „Azért a mérkőzés esélyese a Kisvárda, mert dobogóért, illetve a bajnoki címért küzd és hazai környezetben lép pályára. Nagyon intenzív futballt játszanak, célratörően. Nem a labdatartáson van a hangsúly náluk, hanem direktben támadnak, ezért nehéz ellenük futballozni. Azt gondolom, hogy a hazai mérkőzésünkön elvesztettünk két pontot gyermeteg hibák miatt. A hétvégi találkozón nem férnek ezek bele, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, hogy eredményesek tudjunk lenni.” Érdekes mérkőzést ígér az FTC és a Fehérvár csatája, az elmúlt években az NB I első számú rangadójának számított, jelenleg azonban óriá­­si meglepetés lenne már a pontszerzés is a hazaiaktól. A nemrég edzőváltáson átesett házigazda ugyanis nagyon mély gödörben van már hosszú ideje, hat forduló óta nem szerzett pontot a bajnokságban, ami negatív klubrekord, ráadásul a Magyar Kupából is kiesett. A csapat visszaesett a tabella hatodik helyére, és csupán négy pont választja el a már kieső helyen álló, 11. Gyirmóttól.