A SMAFC szándéka, hogy helyet adjon minden mozogni vágyó embernek, legyen az élsportoló, játszani, mozogni vagy éppen közösségi élményre vágyó. A most alakult parasport-szakosztálynál sem az a cél, hogy érmeket és serlegeket gyűjtsünk. Lehetőséget akarunk adni a speciális nehézséggel küzdők számára is a közös sportolásra. Nem is lesz sportágspecifikus a szakosztály, bármilyen parasportolót örömmel látunk

- mondta el a SMAFC elnöke, Horváth József.

Az elmúlt hétvégén már a SMAFC színeiben is játszottak a soproni Sólymok Sportegyesület kerekes székes kosárlabdázói a Líceum tornatermében, a Sólyom Kupán. A SMAFC és az egyesület közös szervezésében megvalósult tornán a sport iránti elkötelezettség, egymás tisztelete, az egyenlő esélyek biztosítása, és a közösség építése volt a legfontosabb. Négy csapat játszott körmérkőzést, így lehetősége volt minden résztvevőnek a játékra, gyakorlatilag mindenki mindenkivel játszott. A szervezők ezzel is erősíteni akarták az egyenlő esélyek elvét. Tíz játékos képviselte a Sólymokat, hatan pedig DVTK-tól érkeztek. Diósgyőrből csak azért utaztak több mint négyszáz kilométert, hogy részt vehessenek ezen a kupán (másnap ráadásul Pécsett játszottak).

A mérkőzések rendkívül dinamikusak és izgalmasok voltak, hiszen többnyire az utolsó pillanatokig és még azon túl is nyitott volt a helyzet, mivel egy esetben hosszabbítással dőlt el a meccs, egy esetben pedig az utolsó másodpercben megadott fault után értékesített sikeres büntető dobás döntötte el a végeredményt. Ez egyben az első helyezést is jelentette a győztes csapatnak

- mondta el dr. Bihari Csaba, aki a parasport-szakosztály vezetője lett a SMAFC-nál, s aki motorja, egyik legaktívabb játékosa volt a hétvégi tornának.

Dr. Bihari Csaba kiemelte, a kupának nagy sikere volt, rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptak minden résztvevőtől és érdeklődőtől, így várhatóan hagyománya lesz a Sólyom Kupának.

Az elért helyezéstől függetlenül kijelenthetjük, hogy ennek a kupának csak győztesei voltak. Itt mindenki nyert. Azok, akik az életben ért csapások ellenére „fel tudtak állni” és elszántan sportolnak, azokkal az ép társakkal együtt, akik beülnek a speciális székbe. Itt az a fontos, hogy egyenlő esélyekkel és közösen sportoljanak

- tette hozzá a szakosztály vezetője.

Fontos kiemelni, hogy a SMAFC új szakosztályánál amellett, hogy elsősorban mozgássérültek részére biztosítanak több sportágban is sportolási lehetőséget, elkötelezettek az integráció mellett. Ez az a közösség, ahol természetes, hogy épek és sérültek együtt sportolnak. Várják a csatlakozókat is a Soproni Sólymok Facebook oldalán https://www.facebook.com/sopronisolymok , vagy a [email protected] címen.