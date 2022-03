ETO FC-MOL Fehérvár 0-1

Győr, ETO Park. Vezeti: Zierkelbach Péter (Tóth II. Vencel, Georgiou Theodoros)

ETO FC: Fadgyas – Kovács K., Kiss M., Bagi, Csonka, Forgács – Vitális, Tuboly, Torma, Szimcso – Farkas B. Vezetőedző: Klausz László

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Bese, Stopira, Hangya – Rúben Pinto, Dárdai, Ljednyev, Alef, Petrjak – Nikolics. Vezetőedző: Michael Boris

PERCRŐL PERCRE

55. perc: Ljebnyev kap sárgát, a labdát szerző Szimcsót rúgta fel.

54. perc: Szimcso érintésétől elesik Stopira, így a győri játékos nem viheti kapura a labdát: szabadrúgás jár a vendégek javára.

51. perc: Szimcso jobbról, 22 méterről próbálkozik, a lövése azonban elmegy a kapu előtt.

46. perc: Folytatódik a mérkőzés.

45. perc: Vége az első félidőnek.

43. perc: Petrjak 17 méterről a jobb felsőbe bombázza a labdát. 0-1

40. perc: Alef csúsztatja meg a labdát Petrjak baloldali szöglete után, a hosszún Nikolics érkezik, de a győri védelemnek sikerül közbeavatkoznia.

27. perc: Kiss M. szögletét Farkas B. csúsztatja meg, a labda elmegy Kovács D. kapuja előtt.

26. perc: Tuboly esik el Alef mellett a tizenhatoson belül. Szöglet következhet.

14. perc: Ljednyev 17 méterről lövi az oldalhálóba a labdát.

3. perc: Farkas B. kap sárgát. Rúben Pintót rúgta fel keményen a felezővonalnál.

2. perc: Kavarodás alakul ki a vendégek kapuja előtt Toma beadása után, végül sikerül Fiolának felszabadítani.

1. perc: A fehérmezes ETO kezdi a meccset. Piros-kékben a fehérváriak.

Előzetes - A Puskás Akadémia ellen egyszer már sikerült a bravúr a MOL Magyar Kupa idei kiírásában, a győri fanatikusok abban reménykednek, hogy a sors ezúttal megismétli önmagát és az ETO a MOL Fehérvárt is elbúcsúztatja a kupától.

Legutóbb kilenc évvel ezelőtt, 2013-ban szerepelt az ETO a Magyar Kupa négyes döntőjében, akkor már a bajnoki cím birtokában lépett pályára a Kispesten rendezett fináléban. Talán ez a tény is szerepet játszott benne, hogy a győri csapat 2–1-es vereséget szenvedett a DVSC-től. Később aztán a Szuperkupában visszavágott a Lokinak és 3–0-ás sikerével elhódította a trófeát.Ebben a sorozatban az elődöntőben találkoztak egymással. Fehérváron az ETO nyert 2–0-ra, Győrben pedig a piros-kékek 2–1-re, így összesítésben a Pintér-legénység jutott tovább. mérleg az mk-banAz ETO és a Fehérvár eddig négy kiírásban 8 alkalommal találkozott a Magyar Kupában. Két alkalommal a zöld-fehérek, kétszer pedig a fehérváriak jutottak tovább. 1987/88: 1–1, 3–1; 2007/08: 1–1, 2–3; 2011/12: 1–5, 0–1; 2012/13: 2–0, 1–2 (az eredmények győri szempontból értendők). sokkal esélyesebb a vendégcsapat

Bár a MOL Fehérvár is bukdácsol az NB I-ben, akárcsak az ETO az NB II-ben, a mai mérkőzés toronymagas esélyese mégis az élvonalbeli együttes. Az ETO-szurkolók persze reménykednek benne, hogy a kupa korábbi fordulójában rendezett Puskás Akadémia elleni párharchoz hasonlóan bravúrt visz véghez a csapatuk és ismét borítja a papírformát.

– A hangulat most nem a legjobb az öltözőben, de az utolsó bajnokit gyorsan magunk mögött kell hagyni, koncentrálnunk kell a Fehérvár elleni mérkőzésre. Ugyanúgy kell játszanunk, mint a Puskás Akadémia ellen, vagyis zártan kell védekezni és abból építkezni, hogy eredményesek tudjunk lenni, emellett nagyon remélem, hogy a játékosoknak is pluszmotiváció lesz maga az ellenfél is – nyilatkozta Klausz László, az ETO vezetőedzője a klub Facebook-oldalán.

A Magyar Kupában eddig a 4 közé jutott a Ferencváros és a Paks. Békéscsaba–Újpest tegnap lapzárta után. hová tűnt győr az eto nevéből? A Tarsoly-éra után a klub neve Győri ETO FC-ből ETO FC Győr lett. A csapat ezen a néven szerepelt még az elmúlt évben is, most viszont már csak ETO FC néven jegyzik az MLSZ adatbankjában és a klub hivatalos honlapján is. Kérdeztük a klubot a változás okáról. Soldos Péter ügyvezető szerint ez még nem a döntésük volt. Soós Imre, a korábbi ügyvezető lapunk érdeklődésére azt válaszolta: nem emlékszik rá, hogy megváltoztatták a nevet, de az bármikor visszaállítható.