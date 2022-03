Szasa Sztevanovic még 2004-ben igazolt Győrbe, s az ETO színeiben 258 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, bajnok is volt a zöld-fehérekkel. Játékos-pályafutása után, 2013-ban egy ideig a Rába-partiak sport- igazgatójaként dolgozott. Hazatérve éttermet és fociiskolát nyitott, majd 2020 decemberétől a nagy múltú – jelenleg har- madosztályú – OFK Beograd elnöke lett.

„Sajnos személyesen nem tudok ott lenni a két válogatott csütörtöki meccsén, ugyanis már nálunk is elkezdődött a szezon, s mivel hétvégén nagyon fontos bajnokit játszunk, maradnom kell a csapat mellett – árulta el az egykori győri közönségkedvenc, Szasa Sztevanovic. – Amúgy nagyon érdekes és izgalmas összecsapást várok, tudom, hogy a szerb válogatott még nem győzte le a magyar csapatot (a két együttes egymás elleni mérlege egy győzelem és egy döntetlen magyar szempontból – a szerk.). Ami biztos, hogy kiváló formában van a szerb válogatott, amely Dragan Piksi Sztojkovics irányításával igazi támadófocit játszik. Ezzel szemben a magyar együttes kiválóan, szívósan védekezik s ebből indít veszélyes és eredményes kontrákat. Nagyon kíváncsi vagyok, melyik taktika érvényesül jobban. Úgy tudom, a Juventus támadója, Dusan Vlahovics megsérült, s így nem lehet ott Budapesten, de rajta kívül is akadnak a szerb csapatban jó játékosok” – tette hozzá a korábbi kiváló kapus, aki nagyszerűen érzi magát egyesülete elnöki székében, de azért még az ETO-ért is szorít.



„Örülök, hogy így alakult a sorsom, örömmel vezetem ezt a nagy múltú klubot. Egyértelmű célunk, hogy feljussunk a másod- osztályba, s ha csak most két ponttal is, de vezetjük a tabellát. Magyarország, az ETO azért mindig a szívem csücske marad, nemsokára egyébként a kisebbik fiammal ellátogatunk majd Győrbe. Természetesen hallottam róla, hogy új tulajdonosa lett az ETO-nak, s szívből kívánom, hogy feljusson majd a csapat az élvonalba. Vezetőként persze tisztában vagyok vele, nem lesz egyszerű a két klubot is sikeresen irányítania Világi Oszkárnak. Bár a DAC-nál már bizonyított, most ugyanezt kell Győrben is tennie. Bízom benne, megbirkózik ezzel a feladattal is.”