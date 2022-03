A versenyszezont az U16-osok kezdték, a budapesti viadalon hat érmet szereztek a győri atléták. „Azt gondolom, jól sikerült ez a verseny. Az eredmények közül kiemelném Boczonádi Bora teljesítményét, aki ötösugrásban magyar bajnok lett, 60 méteren nyolc másodpercen belül ért célba, ezzel második helyen végzett, míg távolugrásban harmadikként zárt. A fiúknál magyar bajnoki címet szerzett Zemen Zalán 60 méteres gátfutásban. Mindkét sportoló esélyes arra, hogy ott legyen a júliusban, a szlovákiai Besztercebányán rendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Pontosan még nem ismertek az indulás, a kvalifikáció feltételei, de a magyar válogatott bő keretében mindketten ott vannak” – kezdte Kiss Dániel szakosztályvezető, aki hozzátette: az U16-os bajnokságon a GYAC a legeredményesebb klubok között volt a hat éremmel. Összesen 35 klub versenyzői állhattak dobogóra.

Következett az U18-as és U20-as korosztály bajnoksága Nyíregyházán. Itt 5 érem és 22 döntős eredmény került a győri sportolók neve mellé.

„Akit mindenképpen kiemelnék, az Vecsey László, aki 200 méteren magyar bajnok, 400 méteren bronzérmes lett, ráadásul mindkét számban megjavította egyéni legjobbját. Hármasugrásban Kapuy Júlia élete eddigi legjobb eredményével a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Kovács Luca súlylökésben stabil versenyzéssel a második legjobb eredményt érte el, míg 800-on Jó Alíz hatalmas hajrával és nagy küzdéssel felfutott a dobogó harmadik fokára” – folytatta a szakosztályvezető.

A felnőttek egy héttel később szintén Nyíregyházán mérettettek meg. „Érmet ugyan nem sikerült szerezni, de a négy döntős helyezéssel, az egyéni csúcsokkal és az idei legjobb eredményekkel összességében elégedettek lehetünk” – mondta Kiss Dániel. Súlylökésben Losonczi Blanka negyedik, az U18-as korosztályban egy héttel korábban bronzérmes Kapuy Júlia hármasugrásban ötödik, ugyanebben a számban Tóth Virág hatodik, míg a szintén súlylökő Kovács Luca hetedik lett.

A győri klub egyik nagy reménysége, Horváth Márk kisebb sérülése miatt kihagyta a fedett pályás szezont, legközelebb ő majd szabadtéren versenyez, az első versenye a májusi, Győrben rendezendő csapatbajnoki elődöntő lesz. „Márknak kisebb izomszakadása van, a bajnokság után amúgy is kapott volna három hét pihenőt, de inkább úgy döntöttünk, hogy inkább kihagyja az ob-t, most kapott szünetet, hogy aztán elkezdje a kemény munkát az U20-as világbajnokságra, mert az a fő cél az idei évre” – mondta Kiss Dániel.

Nem volt egyébként rossz formában a győriek tehetséges súlylökője, hiszen még az ob-k előtt, január végén a Budapest-bajnokságon 19,41 cm-es eredményt ért el, amivel a világranglistán a harmadik helyen állt akkor, azóta egyvalaki dobta még túl, vagyis most a negyedik. Márk akkori teljesítménye mindössze 15 centiméterrel marad el az országos csúcstól.

„Úgy gondoltuk, a vb azért fontosabb. Nélküle is eredményesnek nevezhető az elmúlt egy hónap. Elégedettek lehetünk a fedett pályás teljesítménnyel. Bízunk benne, hogy a szabadtéri szezont hasonló sikerekkel folytatjuk majd” – tette hozzá a szakosztály vezetője. Ami a következő időszak versenyeit illeti: a közeljövőben a mezei futóbajnokság és a váltóbajnokság vár az atlétákra. Az U14-esek és az U16-osok sem fejezték be a fedett pályás szezont, ők jövő hétvégén az összetett magyar bajnokságon szerepelnek, illetve Szombathelyen rendezik majd meg a téli országos bajnokságokat is.

Szabadtéren az első verseny a már említett győri viadal lesz május 14-én az Olimpiai Sportparkban. A nemzetközi porondon az EYOF (Besztercebánya, júl. 24–30.), az U18-as Európa-bajnokság (Jeruzsálem, Izrael, július 4–7.) és az U20-as világbajnokság (Cali, Kolumbia, augusztus 1–6.) a fő versenyszámok idén. „Nagyon bízunk benne, hogy mindegyik versenyen lesz GYAC-os induló” – tette hozzá Kiss Dániel, aki egy szomorú hírt is megemlített: „Sajnos a legendás győri atlétaedző, Hollósi Laci bácsi elhunyt, érte is versenyeztek az országos bajnokságokon az atlétáink.”

A szakosztályvezető kiemelte még az edzők munkáját, hiszen minden szakágban szereztek érmet a győri atléták, dobogóra állhatott Farkas Roland, Pogány Mihály, Szalóki Richárd és Kiss Dániel tanítványa.