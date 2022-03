Tisztelt ETO szurkolók!

Kedves Sportbarátok!

Mint azt bizonyára mindenki nagyon jól tudja változások következtek be a Győri Audi ETO Kézilabda Club életében. Szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy szeretett klubunk, az ETO jelenleg is stabil lábakon áll, a klub működése zavartalan, a csapat dolgozik tovább, a mérkőzések normál rend szerint kerülnek megrendezésre.

Tisztában vagyok azzal, hogy egy változás mindig sok kérdést vet fel, de örökös tiszteletbeli elnökként úgy cselekedtem mindig és azért dolgozok most és a jövőben is, hogy ez a nagyszerű egyesület továbbra is a világ legjobb női kézilabda csapata lehessen.

Jelen helyzetben a legjobb az, ha mindenki teszi azt, amihez a legjobban ért. A csapat kőkeményen dolgozik az edzéseken, és győzelemre tör minden mérkőzésen. A klub alkalmazottai, kollégáim tudásuk legjavát nyújtják továbbra is a mindennapokban, az egyesület vezetése pedig nyugodt hátteret biztosít mind ehhez.

Arra kérek minden ETO szurkolót, szimpatizánst és sportbarátot, hogy ebben a megváltozott helyzetben is támogassák tovább a csapatot és szurkoljunk közösen a Győri Audi ETO KC sikereiért.

Az előttünk álló feladatok nem csekélyek, de tisztában vagyunk azzal, hogy mi mindenre van szükségünk céljaink elérése érdekében. Céljaink változatlanok, azaz magyar bajnokok és Bajnokok Ligája győztesek szeretnénk lenni a szezon végén, valamint meg akarjuk védeni a Magyar Kupa elsőségünket is.

Ehhez kérem támogatásukat, szurkolásukat a szezon összes hátralévő mérkőzésén!

Hajrá ETO!

Vanyus Attila, örökös tiszteletbeli elnök

