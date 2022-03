“Tisztelt ETO szurkolók! Kedves Sportbarátok!



A legfrissebb információk tudatában szeretnék megosztani önökkel - a Győri Audi ETO Kézilabda Club irányítása kapcsán a közelmúltban megjelent találgatások helyett - egy tényeken alapuló, valós helyzetjelentést városunk, és Magyarország legsikeresebb sportegyesületének jelenlegi állapotáról.



A Magyar Kézilabda Szövetség döntése alapján a 2022/23-as szezontól kezdve csak olyan sportszervezet kaphat indulási jogot az első osztályban, amely megfelel egy licensz rendszernek. Ennek a licensznek az egyik feltétele, hogy csak gazdasági társaság kaphat nyártól indulási jogot az élvonalban. Egy évvel ezelőtt felhívtam erre elnök úr figyelmét, és két dolgot kértem. Az egyik az volt, hogy az átalakuláshoz olyan időpontot válasszon, ami nem zavarja meg a csapat szereplését. A másik pedig, hogy okulva a labdarúgók, az ETO FC kálváriájából, a városi önkormányzat, és lehetőleg az Audi is, mint tulajdonos szerepeljen ebben a gazdasági társaságban.



Elnök úr kb. 6 hete arról tájékoztatott, hogy kizárólag az egyesület alapíthat meg egy olyan egyszemélyes gazdasági társaságot, amelynek ő az ügyvezetője és egyszemélyi vezetője. Valamint arról is tájékoztatott, hogy egy komoly befektető érdeklődik a klub iránt.



A győri emberek pontosan tudják, emlékeznek arra, hogyan épültek le a győri gyárak a privatizáció során, talán elég csak a már nem is Győrben gyártott Győri Kekszet említeni. Emlékeznek a Questor botrány okozta súlyos károkra, amiből az ETO FC a mai napig nem tudott kilábalni. De említhetem a napokban zajló botrányos történetet a Győri ETO HC privát tulajdonosai között, aminek sajnos a jégkorong sportág látja most Győrben a kárát.

Tekintettel arra, hogy az ETO foci szurkolói évek óta arra bíztatják a város vezetését, hogy vállaljon szerepet a klub megmentésében, így logikusnak tűnt számomra, hogy a városi önkormányzat fix, többségi tulajdonosi háttere biztonságot adhat az átalakuló kézilabda csapatnak. A városi háttér további támogatók megnyeréséhez is hozzásegít, és meggátolja, hogy a licensz jogokat egyéni érdekből bárki is bizonytalan magánbefektetők tulajdonába adja.

Az Audi vezetése jelezte: náluk a szabályzatuk nem engedi, hogy egy ilyen alakuló gazdasági társaságba belépjenek, de biztosítottak arról – és ez nemzetközi sajtótájékoztatójukon hivatalosan is elhangzott -, hogy az ETO KC további támogatása számukra is kiemelt fontosságú.



Az egyszemélyi vezetésű, egyszemélyes gazdasági társaság létrehozása esetén senkinek sem lehetett volna se információja, sem ellenőrzése a klubban folyó munkáról, a gazdálkodásról, és adott esetben egy jövőbeni befektető bevonásáról vagy a tulajdonviszonyok megváltoztatásáról. Már csak azért sem, mert az egyesület elnöke és a gazdasági társaság vezetője ebben az esetben – függetlenül annak konkrét személyétől - ugyanaz a személy lett volna.

Sajnos dr. Bartha Csaba elnök úr a legvégsőkig kivárt az átalakulás elindításával, majd mikor az elnökségben őszintén felmerültek a fentebb részletezett kételyek, és nem teljes mellszélességgel az őáltala előterjesztett verziót támogattuk, váratlanul azt kérte, hogy szüntesse meg az elnökség az ő megbízatását minden funkciójában az idei szezon végén. Gyakorlatilag lemondott mandátuma lejárta előtt, de kérte, hogy távozása végkielégítéssel, közös megegyezéssel történjen.



Az elnökség tagjaival – kérésem ellenére – az elnök úr megszavaztatott magának 2x30, azaz 60 havi végkielégítést, melynek mértéke megdöbbentő. Ennek jogszerűségét a felügyelőbizottság jelen lévő tagja írásban is vitatta, melyet elnök úrnak el is küldött, és tegnapi napon a nyilvánossághoz is fordult.



A jegyzőkönyv igazolja: azt kértem, hogy ne szavazzunk erről a kérdésről, tárgyaljuk meg az átalakulás lehetséges formáit, és az elnök úr egy következő elnökségi ülésre terjessze be a lehetséges variációkat. Elmondtam azt is, hogy számítunk a munkájára a továbbiakban is. Elmondtam, hogy Győr város küldöttei nem vesznek részt olyan szavazásban, amit a személyes ügyeinek gyors és szerintem előkészítetlen megoldásával kapcsolatban erőltetett, és amit a klub sorsának alakulása elé helyez. A Győr város által delegált elnökségi tagok ebben a szavazásban – mivel aggályosnak tartották - nem vettek részt.



Hiszem, hogy ez a klub elsősorban a miénk, győrieké és a szurkolóké!



Éppen ezért nem fogadhattam el azt a megoldást, melynek keretében bárki, kénye-kedve szerint tehet akármit a jövőben a város egyik zászlóshajónak számító sportcsapattal. Amikor egy ilyen fontos és jövőt meghatározó lépés előtt áll a világ legjobb női kézilabda csapata, akkor félre kell tenni az egyéni ambíciókat és érdekeket! Kizárólag a csapat biztonságos gazdasági és szakmai működtetésének biztosítása lehet a cél! Polgármesterként fontos hozzátennem, hogy garantálni kell: a Győri ETO KC maradjon mindenkor a győri embereké!



Minden tiszteletem dr. Bartha Csaba elnök úré az ETO KC érdekében végzett eredményes szakmai munkájáért. A kétszeres BL győztes és magyar bajnokcsapat -, amit átvett annak idején - egy stabi, többszörös BL-győztes élcsapatává vált a vezetése alatt, és annak ellenére, hogy legutóbb sem a hazai bajnokságot nem sikerült megnyerni, sem a BL-döntőbe nem került be az együttes , minden reményünk megvan arra, hogy idén ezek az érmek még fényesebbek legyenek.



Számomra továbbra is a csapat biztos jövőjének szavatolása a legfontosabb! Az, hogy higgadt és szakmai tárgyalásokkal jussunk el a legjobb megoldáshoz.



Szeretném a látszatát is elkerülni annak, hogy itt bármilyen személyes konfliktus vagy ambíció lenne részemről a klubbal kapcsolatban, ezért ezúton bejelentem, hogy a klubban betöltött elnökségi tagságomról abban a pillanatban lemondok, amint elnök úr összehívja a küldöttgyűlést, és a helyemre delegált elnökségi tag megválasztásra kerül, biztosítva ezzel az elnökség folyamatos működésének lehetőségét. Ezen szándékomról értesítettem a klub vezetését is!



Ezzel is egyértelműen szeretném jelezni, hogy nem kívánok az egyesület vezetésére semmilyen nyomást gyakorolni, de győriként, polgármesterként és az egyesület elnökségi tagjaként nem engedhettem meg a csapat érdekeivel ellentétes irányú változtatást.

Tisztelettel,

Prof. Dr. Dézsi Csaba András”