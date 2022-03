– Sporttörténelmet szeretnénk írni azzal, hogy a bajnokság végén dobogós helyen végzünk, hiszen ilyen még nem volt a klub múltjában – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC Győr női szakágvezetője. – Természetesen hab lenne a tortán, ha ezt a bizonyos érmet a bajnoki döntőbe jutással szereznénk meg. A hátralévő hét tavaszi mérkőzésünkből mindösszesen három lesz hazai találkozó – Astra, FTC, Puskás –, míg négy alkalommal idegenben – Haladás, DVTK, Soroksár, MTK – kell megvívnunk a bajnoki összecsapásainkat. Szóval nagyon kemény csaták várnak ránk, de bízom benne, hogy a csapat egyre jobban összekovácsolódik majd.



Idén az újpesti kupasikert a Puskás Akadémia elleni idegenbeli döntetlen, majd pedig az MTK elleni vasárnapi rangadón elért győzelem követte, hogy aztán szerdán a Ferencváros elleni kupaelődöntő, majd szombaton a Haladás elleni bajnoki találkozó következzen.



– Nem a panaszkodás időszakát éljük, de bízom benne, hogy a közeli jövőben a szövetség és a klubok illetékeseivel sikerül majd egyeztetni egy szakmai és marketingszempontból is megalapozottabb bajnoki rendszer kialakítása kapcsán. Közel négy hónapig nem léptünk pályára tétmérkőzésen, most pedig két és fél hét alatt öt találkozó várt, vár ránk, amelyből ráadásul most az MTK, az FTC és a Haladás ellenit hat napon belül kell lejátszanunk. Mondhatnánk persze, ami nem öl meg, az megerősít!



A szerda esti, Ferencváros elleni kupatalálkozó is kemény csatát ígér.



– Nyilván egyeztetni fogunk a szakmai stábbal, biztosan lesznek változások az összeállításban szerdán a vasárnapi mérkőzéshez képest, de szó sincs róla, hogy feladnánk a kupacsatát, a döntőbe jutás esélyét. Egy ETO–Fradi mindig, minden szinten, minden sportágban presztízsmeccs, s ezt mi is így kezeljük! Nem is beszélve a szurkolóinkról, akik az MTK ellen kitettek magukért, fantasztikusan buzdították a csapatunkat, s remélhetően szerdán este is ott lesznek mögöttünk.