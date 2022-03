Az UNI Győr-ETO HC-ként induló csapat sokáig jól szerepelt, minden esélye megvolt arra, hogy bejusson a nyolc közé, de utolsó 31 mérkőzéséből mindössze négyet nyert meg, és végül az alapszakaszban a 9. helyen zárt. A negatív széria a DVTK elleni, playoffért vívott párharcban is folytatódott. A miskolciak 3–1-gyel kvalifikálták magukat a negyeddöntőbe. Ezzel be fejeződött az idei szezon a győrieknek, és úgy tudjuk, az együttműködés a klub és a játékjoggal rendelkező cég között is lezárult. A jövővel kapcsolatban megkerestük az ETO elnökét, Szarvas Zoltánt.

„A Győri ETO HC célja, hogy szeptemberben ismét legyenek felnőtt férfi jégkorongmérkőzések a Nemak Jégcsarnokban. Bízunk abban, hogy ez akár Erste Liga-mérkőzéseket is jelenthet” – kezdte az elnök, aki hozzátette: a Covid miatt most nem kellett zárt kapuk mögött játszani a mérkőzéseket, melyre átlagosan nagyjából 500-an látogattak ki.

„A jövőben szeretnénk megduplázni ezt a számot – folytatta a klub első embere. – Azért is fontos, hogy felnőttcsapat nélkül ne maradjon Győr, mert az utánpótlásunkban pallérozódó mintegy háromszáz gyerek csak akkor lehet motivált, ha látják, hol játszhatnak majd felnőttként. Szponzorainknak is nagy köszönettel tartozunk, hiszen kitartottak mellettünk és támogatnak bennünket a jövőbeni terveinkben is. Ahogyan kiemelt partnerünk, a Széchenyi-egyetem is. Reményeink szerint a jövőben még szorosabb együttműködés lehet a győri jégkorong és a győri egyetem között.”

Szarvas Zoltán elmondta: a 2022/23-as szezonra Erste Liga-licencet kérelmeztek a magyar szövetségnél, ennek az eredményére még várniuk kell.

„Utánpótláscsapataink jól szerepelnek a bajnokságokban, a legnagyobb korosztályokban méltó versenytársai a kiemelt költségvetésből gazdálkodó akadémiai kluboknak” – tette hozzá Szarvas Zoltán. A győriek remélik, a már kétszer elhalasztott női U18-as divízió 1/A vb-t korlátozás nélkül meg tudják rendezni április elején, amely nemzetközi hírnevet is hozhat a családbarát csarnoknak és a városnak.