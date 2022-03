A nyitónap után 1–1-re állt a magyar–ausztrál párharc, miután Piros Zsombor kikapott Alex de Minaurtól, míg Fucsovics Márton legyőzte Thanasi Kokkinakist. Az benne volt a pakliban, hogy Fucsovics Marci egyesben mindkét ausztrált két vállra fekteti, ám a győzelmet érő harmadik magyar pont megszerzésére kevés esély mutatkozott.

A legkisebb sanszunk messze párosban volt, ráadásul ezt a műfajt az ausztrálok hagyományosan magas szinten űzik. Az eredeti tervek szerint Fucsovics Marci játszott volna Marozsán Fábián oldalán, ám végül váratlan húzással a legjobb magyar férfi teniszező helyett Valkusz Mátét jelölte az összecsapásra Nagy Zoltán szövetségi kapitány. A taktika egyértelmű volt: Fucsovics Marci jobban rá tudott pihenni az egyesre, míg a Marozsán–Valkusz duó felszabadultan léphetett pályára. A stratégia utóbbi része minden várakozást felülmúlóan bejött a 2000-es nyári olimpia egyik helyszínén.

Meccsbe kerülni

„Mielőtt Mátéval a stadionba léptünk, kicsit viccesen arról beszéltünk, miért is ne lephetnénk meg az ausztrálokat. Az volt a célunk, hogy meccsbe kerüljünk, az elejétől kezdve tartsuk a lépést az ellenféllel” – mondta Marozsán Fábián. Már az első három játékban borult a papírforma, villámrajtot vettek a magyarok, hátulról erős tenyeresekkel operáltak. Aztán 4:4 után újabb brékkel Fábián és Máté már a játszma megnyerésének kapujában állt.

„Szerencsére magabiztosan hoztuk az adogatásunkat, s az első pillanattól azt éreztük, hogy van keresnivalónk” – hallottuk Marozsán Fábiántól, aki tavaly év végén a Davis-kupa torinói világdöntőjében már nézett farkasszemet klasszis teniszezőkkel. Nagy Péterrel az oldalán játszott például a világelső Mektics–Pavics duó ellen. Ezen a meccsen a magyar teniszezők több játékot zsebeltek be a horvátok ellen, mint pár nappal később Novak Djokovics és Filip Krajinovics.

Luke Saville és a párosspecialista John Peers valószínűleg nem gondolta a mérkőzés előtt, hogy sima vereséget szenvednek hazai pályán Fábiántól és Mátétól. Fotó: Magyar Tenisz Szövetség

Videón elemezte Peers szerváját

„A Davis-kupa tavaly év végi olaszországi döntője komoly lökést adott. Megtapasztaltam, hogy a legjobbakat is képesek vagyunk megszorítani. Bár akkor nüanszokon elmentek a meccsek, úgy tértem haza, hogy ezen a szinten is van esélyünk a győzelemre. Egyébként már Torinóban is összeakadtunk az ausztrálokkal, s párosban akkor is sikerült játszmát nyerni John Peers és Alex Bolt ellen. A novemberi találkozó sokat segített abban, hogy most Sydney-ben nyerni tudtunk. Megismertem Peers szerváját, amit aztán Ausztráliában sokat elemeztem is a világhálóra feltett videók segítségével. Érdekesség, hogy miután győztünk Mátéval, ezt követően olvastam Peersről, hogy párosban Grand Slam-győztes, már 26 profi ATP-tornát nyert pályafutása során, és tavaly a tokiói olimpián vegyes párosban dobogóra állhatott a női világelsővel, Ash Bartyval. Utólag belegondolva, nem is baj, hogy ezeket az információkat a meccs után tudtam meg” – búcsúzott mosolyogva Marozsán Fábián, aki jelenleg az egyéni világranglista 364. helyén áll. Év végére a top 200 környékét célozza meg, vagyis olyan pozíciót akar szerezni, amivel a legtöbb Challenger-­torna főtáblájára felfér.

Marozsán Fábián edzés közben. A férfi magyar ranglistán 3. helyen álló teniszező az elkövetkező hetekben Portugáliában és Svájcban próbálja gyarapítani világranglistapontjait. Fotó: MTI

Egy órával kezdés előtt derült ki

A sikerkovács magyar páros másik győri színekben versenyző tagja, Valkusz Máté évek óta a hazai tenisz egyik legnagyobb reménysége. Több alattomos sérülés azonban eddig megakadályozta, hogy tehetségéhez méltó szinten tudjon játszani folyamatosan. Máté tavaly négy nemzetközi ITF-tornán nem talált legyőzőre, egyéni magyar bajnoki címet is szerzett, ennek ellenére váratlan fordulat volt, hogy párosban bizalmat szavazott neki Nagy Zoltán szövetségi kapitány. A 2018 után újra Davis-kupa­meccset játszó Valkusz Máté a találkozó előtt egy órával tudta meg, hogy pályára léphet. „A kapitány nem sokkal a meccs előtt közölte, hogy számol velem, mivel Fucsovics Marci szeretne rápihenni az egyéni meccsére. Nem estem kétségbe, öt-hat napja erre készültem, és kifejezetten örültem a lehetőségnek. Ami a meccset illeti: picit tartottam attól, hogy a hálónál, a röptéknél az ausztrálok sokkal jobbak lesznek nálunk, de szerencsére ez sem így történt. Végig igyekeztünk agresszívak lenni, támadószellemben ütöttük a labdát. Főleg a fogadójátékokban helyeztük nyomás alá az ausztrálokat. Ennek hamar meg is lett a gyümölcse” – nyilatkozta Máté.

Valkusz Máté alig egy órával a találkozó előtt tudta meg, hogy számít rá Nagy Zoltán szövetségi kapitány a párosban. A fiatal teniszező remek játékkal hálálta meg a bizalmat. Fotó: Magyar Tenisz Szövetség

Támadószellem

A sokkal jobb világranglistás helyezéseik ellenére az ausztrál páros nehezen kezelte a magyarok kemény alapvonalütéseit, s ez jól kidomborodott a mérkőzés utolsó játékában is. Fábián két jó ütéssel hibára késztette John Peerst és Luke Saville-t, míg Máté tiszta nyerőt ütött. Ezek után valahol érthető, hogy Saville kettős hibával zárta a meccset. „A sérüléseim miatt keveset párosoztam az utóbbi években – igaz, amikor pályára tudtam lépni, akkor értem el sikereket –, talán most játszottunk ötödször együtt Fábival. Ha azonos versenyre utazunk, akkor gondolkozunk azon, hogy újra együtt induljunk párosban. A győri szuperligameccseken is van esély arra, hogy ismét közös párost alkossunk. Bár mindketten az egyesre fókuszálunk, edzésnek kiváló a páros. Remélem, az idei esztendőben egészséges maradok és végigversenyzem a szezont. Célom, hogy a világ legjobb 200 teniszezője közé jussak” – mondta Valkusz Máté lapunknak, aki az elkövetkező hetekben Horvátországban, Spanyolországban és Olaszországban indul több tornán. Máté eddigi legjobb helyezése az egyéni világranglistán 243. volt, most a 434. helyen áll.

Névjegyek

Marozsán Fábián

A 22 éves teniszező évről évre egyre előkelőbb helyet foglal el a világranglistán, tavaly közel 200 pozíciót javított. 2021 végén Észak-Olaszországban, Bergamóban öt meccset nyert sorozatban, így Challenger-­szinten is vívhatott elődöntőt. Tétmérkőzésen legyőzte már Fucsovics Mártont is, a Somogyi Elektronic-GYAC csapatával kétszeres magyar bajnok.

Valkusz Máté

Junior világelsőként magabiztosan vert olyan teniszezőket, mint Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime vagy Casper Ruud, a felnőttek között az eddigi legjobb eredménye a Cordenonsban elért Challen­ger-döntő. Négy nemzetközi ITF-tornát nyert tavaly nyáron, és egyéni magyar bajnoki címet is szerzett. A Somogyi Elektro­nic-GYAC csapatával háromszoros magyar bajnok.