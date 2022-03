A soproni születésű Matusek Miklós, 42 éves, faipari mérnök, a norvég székhelyű Stokke cég stratégiai vezetője és a soproni Cziráki József Doktori iskola hallgatója. 2018 óta szkaderezik, 2019 óta a bükki székhelyű Dóró Team tagjaként versenyszerűen.

A Masters (40 év feletti) kategóriában már tavaly is szép sikereket elért sportoló az elmúlt hétvégén a Senior, azaz felnőtt férfi (21-39 éves) kategóriában, veretlenül állhatott a dobogó legfelső fokára, mindkét kézzel, maga mögé utasítva fiatalabb ellenfeleit. Emellett a szkander szövetség pontozó bizottságának tagjaként aktívan részt vesz a hazai szkander élet szervezésében.

Matusek Miklós számára a következő megmérettetés az áprilisi Nemzeti Döntő, majd a bukaresti Európa Bajnokság május 7-14-ig.

A szkader, amelyben nem csak az erő, de a technika és a sebesség is dominál, világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Magyarországon a 300-at is meghaladja az aktív versenyzők száma, több Európa- és világbajnokkal is büszkélkedhetünk. A Világ Szkander Szövetség (WAF) közben már az olimpia előszobájában jár, így ha az egyeztetések tervszerűen alakulnak már 2028-tól para-, majd 2032-től olimpiai sportág lehet a szkander.