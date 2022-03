Győri Audi ETO-Kisvárda 33-19 (17-12)

Percről percre

60. perc: Most az ETO támad passzívig, Háfra végül kapu mellé pattintja a labdát. Az utolsó támadás a vendégeké, lőni már nem tudnak a végén. Tizennégy góllal győzött az ETO, így a győriek jutottak a kupában a legjobb négy közé.

59. perc: Lerohanásgól Schatzl Nadine-tól. 33-19.

58. perc: Blohm blokkolja Juhász lövését. Oftedal úgy ad gólpasszt, hogy oda sem néz. Pintea a gólszerző. 32-19.

57. perc: Pintea is kiküzd egy hétméterest. Ha már így alakult, ő is lövi, gól a vége. 31-19.

56. perc: Hétméterest dobhat a Kisvárda. Stamenic áll oda, Solberg ezt is kivédi.

55. perc: A jobb alsóba talál Mészáros-Mihálffy. 30-19. Háfra a felső lécet találja el ziccerből.

54. perc: Most egy kicsit érthetetlen, hogy miért veszik el a labdát a kisvárdaiaktól... Leskóczki védi Háfra lövését.

53. perc: Lépéshiba Radojevicnél. Blohmot viszik a padlóra, ezért nem jut el hozzá a bejátszás. A játékvezetők nem így látják.

52. perc: Remek győri összjáték végén Blohm talál a kapuba. 29-18. Üreskapus gólt szerez Pintea. 30-18.

51. perc: Lukács lövése Leskócziról a gólvonal mögé pattan. 28-17. Mészáros-Mihálffy Adrienn szépségdíjas gólt szerez. 28-18.

50. perc: Lukács a kapufára pattintja a labdát. Blohm kap a nyakához. Siska Pálma is kiáll két percre.

49. perc: Blohmot rángatják meg alaposan. Háfrát ütközi le keményen Dombi Katalin. Két percre álltják ki. Háfra értékesíti a hétméterest. 27-17.

48. perc: Passzívban már a vendégek, a vaktában ellőtt labdát fogja Solberg. A kapus indítása azonban nem jó Lukácsnak. Juhász lövése kapu mellé megy.

47. perc: Ryu sem tudja megjátszani Blohmot a másik kapu előtt.

46. perc: Bouti bejátszása pontatlan a beállónak.

45. perc: Három emberzárja körül Blohmot, így harcol ki hétméterest. Hansen lövi, méghozzá a bal alsóba. 26-17.

44. perc: Messziről lő gólt Karnik. 25-17. Kristiansennek nem jön össze a gyors válasz. Támadóhiba Karniknál.

43. perc: Két nagy Leskóczi-védés között Solberg is véd egyet. Aztán Lukács eredményes. 24-16. Schatzl góljára időkérés a válasz a vendégektől. 25-16.

41. perc: Solberg védi Stamenic lövését.

40. perc: Siska már négyggólos. 22-16. Brattset Dale megint szép gólt szerez. Úgy látszik, ő ma a látványra is ad. 23-16.

39. perc: Nagy gól Siska Pálmától, ez már a harmadik gólja a meccsen. Schatzl lövése sem jut túl a kisvárdai kapuson.

38. perc: Lukács lövi a huszonkettediket. 22-14. Időkérés a vendégeknél. Lépéshiba (és talán belemenés is) volt Radojevicnél. Lukács lövését védi Leskóczi.

37. perc: Szép gól Brattset Dalétól. 21-14. Jó a bejátszás Dombi Lucának, azonban Solberg védi a lövését.

36. perc: Gyorsan jön a válasz Ryutól. 20-14. Lépéshiba Dombi Lucánál.

35. perc: Belülvédekezésért jár büntető a győrieknek. Kristiansen lövi a büntetőt, a pattintott lövés a kapuban köt ki. 19-13. Átlövésgól a vendégektől, Siska lövi. 19-14.

34. perc: Kristiansen kiejti a labdát. Mészáros-Mihálffy lövését védi Solberg.

33. perc: Éles szögből lő Schatzl, Leskóczi védi a kísérletet. Radojevic eredményes a túloldalon. 18-13.

32. perc: Hansent kiküldik két percre, a vendégek pedig hetest lőhetnek. Solberg most a kapuban, megfogja Radojevic büntetőjét.

31. perc: A folytatást az ETO kezdi támadással. És Brattset Dale kezdi a gólok sorát. 18-12.

30. perc: Aztán beállógól Pinteától. 17-12. Juhász lövése kapu mellé megy. Pintea időn túli szabaddobása a blokkon csattan. Szünet következik.

29. perc: Kevesebb, mint két perccel a félidő vége előtt időt kér Ambros Martín. Büntetőgól Pinteától. 16-12.

28. perc: Pinteát megint nem sikerül hatástalanítania a vendégek védelmének. 15-11. Juhász másodszor eredményes. 15-12.

27. perc: Újabb hosszú kisvárdai támadás, aminek a végén Leynaud lő az üres kapuba. 14-11.

26. perc: Fodor kap labdát a szélen, harmadszor eredményes ma már. 13-11.

25. perc: Jó a győri blokk. Kristiansent rántja le Dombi K. Kiállítás és hétméteres a vége. Kristiansen büntetőjét lábbal védi Mátéfi. A labda marad az ETO-nál.

24. perc: Faultgyanús eset a másik oldalon, Háfra nem kap szabaddobást. Bouti betalál. 12-11. Oftedal passza pontatlan.

23. perc: Valahogy leválik az emberéről Pintea, és félkézzel a labdát is összeszedi. Ennek ritka, hogy nem gól a vége: most is góllal zárul az eset. 12-9. A győri szurkolók tüntetnek a játékvezetők ellen, de ez nem változtat a tényen, hogy büntetőt dobhatnak a vendégek. Radojevic ezt is belövi. 12-10.

22. perc: Juhász dörgő kapufája után a kipattanót Dombi K. szedi össze, és lövi a kapuba. 11-9.

21. perc: Háfra is ott van már a győri gólszerzők között. 11-8.

20. perc: Juhász Gréta az első gólját szerzi. 10-8.

19. perc: Ismét passzívig támad a Kisvárda, Bouti passza végül nem jó. Kristiansen a másik oldalon is így jár: megint a pirosmezesek támadhatnak.

18. perc: A meccs első hétméteresét pedig a vendégek lőhetik, Radojevic be is dobja. 9-7. Szépen csinálnak helyet a társak Hansennek, aki gólra is váltja a helyzetét. 10-7.

17. perc: Pintea kapja a meccs első kiállítását.

15. perc: Faluvégi talál a kapuba. 9-6. Mészáros-Mihálffy lövése most nem jó, Leynaud indítása pontos Fodornak, aki kapu fölé pattintja a labdát.

14. perc: A bal kapufáról megy ki a labda az oldalvonalon túlra Juhász lövése után. Hansen lövése pontatlan. Juhász passzol pontatlanul, aztán Blohm lő gyors gólt. 8-5. Hét perce gólképtelen a Kisvárda, ez alapján jogos az időkérés. Mészáros-Mihállfy szerez gólt. 8-6.

13. perc: Hansen eredményes. 7-5.

12. perc: Labdát szerez Kristiansen (Oftedal helyett van most ő a pályán, és Hansen irányít).

11. perc: Leynaud spárgázza ki Karnik lövését. Blohm váltja gólra a pontos bejátszást. 6-5.

10. perc: Bouti talpról lő, Leynaud véd. Hansen egyenlít. 5-5.

9. perc: Nem jó Siska passza. Ryu pattintja a labdát a bal felsőbe. 4-5.

8. perc: Lépéshiba Boutinál. Oftedal szerez olyan gólt, amit rajta kívül kevesen tudnak: testcsellel veri meg a védőjét, így lő a jobb alsóba. 3-5.

7. perc: Szélről jön a várdaiak gólja is, Udvardi eredményes. 2-4. Aztán labdaszerzés után gól a vendégektől, pontosabban Udvarditól. 2-5. Hansen labdája nem jut el a beállóhoz.

6. perc: Megint passzívig támadnak a vendégek. Ryut találja fejen az ellenfele, de gyorsan meggyógyul a győriek játékosa. Pazar játék végén kap labdát a bal szélen Fodor, és a rövidre lövi a gólt. 2-3.

5. perc: Belemenés Ryunál. Blohm kap egy sárgát.

4. perc: Labdár veszít Ryu. Passzívig támadnak a várdaiak. Siska lövését védi Leynaud.

3. perc: Faluvégi lövi az első győri gólt. 1-2. Karnik talál be a győri kapuba. 1-3. Aztán Karkin begyűjt egy sárga lapot védekezés közben.

2. perc: Ryu passza nem jut el Blohmhoz. Gyors lerohanás végén Dombi L. eredményes. 0-2. Hansen lövését védi Mátéfi. Aztán Udvardi lő, kapu mellé.

1. perc: Pirosban a vendégek, fehérben a hazaiak. A meccset a Kisvárda kezdi. Az ETO kapujában Leynaud, a két szélen Fodor és Faluvégi, Blohm a beálló, Oftedal irányít, a két átlövő Hansen és Ryu. Siska lövi az első gólt. 0-1.

Előzetes - A címvédő zöld-fehérek címvédőként csak most csatlakoznak az MK küzdelmeihez, míg a Kisvárda a harmadik fordulóban kezdte meg szereplését. Akkor a Budaörs ellen 24–22-re győztek, majd a folytatásban 31–24-re verték a Motherson-Mosonmagyaróvári KC csapatát.

Az MK-összecsapás előtt a győriek norvég válogatott beállósa, Kari Brattset Dale így nyilatkozott a várakozásairól: