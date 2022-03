„Itthon nagyjából már tudjuk, mire számíthatunk Mátétól, de ahhoz, hogy a már kimondott paralimpiára is reálisan esélyünk legyen, nemzetközileg is fel kell kerülni a térképre. Ennek első állomása a májusi, jesolói klasszifikáció. Az olaszországi eseményen néhány napos vizsgálat után kapja majd meg a besorolást a versenyzőnk, majd egy viadalt is rendeznek, ahol szintén megméretteti magát. Így felkerül a világranglistára, és innen már látjuk, hova kell eljutni a célok érdekében” – vette át a szót Kiss Dániel, aki egyben Máté edzője is.



„Nagyon sok mindent ki kellett tapasztalni, hogy melyik szám is a nekem fekvő. Télen az Olimpiai Sportpark futófolyosóján leginkább a súlylökést volt lehetőség gyakorolni, de most lehet, hogy a diszkosszal is megpróbálkozunk. Emellett még a gerelyhajítás lehet opció, a kalapácsvetés és a rúdugrás viszont balesetveszélyes, így nem szerepel a parasportok között” – folytatta Szomszéd Máté, aki a nehezebb súllyal is jó eredményeket ér el, ami mindenképpen biztató a jövőt tekintve.



„Máté nagyon alázatos, jól integrálódott a közösségbe, szinte mindent megcsinál, amit a többiek. Az elmúlt hónapokban nyolc-tíz kiló izom került rá, és most egy dietetikus is segíti, hogy még jobban ki tudja használni az erejét. Bízunk benne, hogy folyamatosan fejlődve bő két év múlva odaér a párizsi paralimpiára” – mondta végezetül Kiss Dániel.