A villámgyors játékos az első félidőben egy bombagóllal juttatta előnyhöz a gárdát, jó húsz méterről lőtt a bal felső sarokba, majd a második játékrészben a felezővonaltól indulva futott le két védőt a labdával, és higgadtan gurított a kifutó kapus mellett a hosszú alsóba.

Az ETO-hoz tavaly nyáron érkezett Tiffany Cameron, akinek nem ez lesz az első kupadöntője, ugyanis éppen a Ferencvárossal szerepelt már fináléban, és idén egyértelműen az aranyérem mellett azzal lenne elégedett, ha többször tudná bevenni az ellenfelek kapuját, mint az előző szezonban.



– A pályára lépés pillanatától harcosan és eltökélten álltunk a mérkőzéshez, tényleg lehetett érezni, hogy mindenki, egy emberként hajt a győzelemért – mondta Tiffany Cameron. – Az elejétől kezdve keményen védekeztünk, és álltuk a sarat a Fradi ellen, nekem pedig extra motivációt jelentett, hogy a korábbi klubom ellen léphettem pályára egy ekkora téttel bíró mérkőzésen. Nagyon tisztelem a Ferencvárost, hiszen kiemelkedően erős kerettel rendelkeznek, és tudtam, hogy felül kell múlnom az eddigi önmagam ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni ellenük. Végtelenül boldog vagyok, hogy két gólt is rúgtam, amiknek köszönhetően meglett a továbbjutás, de ki kell hangsúlyoznom, hogy az egész csapatot hatalmas dicséret illeti, büszke vagyok rájuk, mert mindenki odatette magát, ez a győzelem valódi csapatmunka volt.



Tiffany bizakodó az április 27-én megrendezésre kerülő kupadöntővel kapcsolatban.



– Úgy gondolom, ha a döntőben a Haladás ellen is ilyen harcosan lépünk pályára és hasonló teljesítményt tudunk nyújtani, meg tudjuk nyerni a Simple Női Kupát. Továbbra is ilyen egységesen és összetartóan kell dolgoznunk, egy csapatként, egy céllal a szemünk előtt – mondta.



Kitért arra is, hogy a kupameccsen a szakmai stáb olyan játékosoknak is bizalmat szavazott, akik az utóbbi időben nem számítottak alapembernek, a Fradi ellen azonban jó játékkal járultak hozzá a sikerhez.



– A Fradi ellen kicsit más kezdőcsapattal léptünk pályára, mint korábban, olyan játékosok is bizonyíthattak, akik az utóbbi időben kevesebb játékpercet kaptak, és nagyon jó azt tapasztalni, hogy egytől egyig éltek a lehetőséggel. Úgy gondolom, nagy erőssége a csapatnak, hogy egymást támogatva, egymást húzva megyünk előre és bízunk egymásban. Kíváncsian várom, mit hoz a kupadöntő, illetve a bajnokság, remélem, mindkettőben fényes eredménnyel zárunk.



Cameron hálás az ETO szurkolóknak, akik valóban fantasztikus hangulatot teremtettek a Stadionban, végig hajtották a lányokat, és meg is lett az eredmény.



– A teljes csapat nevében, illetve személyesen is szeretném megköszönni a szurkolóknak az egész mérkőzésen át tartó kitartó buzdítást, ők is kivették a részület a tegnapi győzelemből. Fantasztikusak hangulatot teremtettek, amiért nem tudunk elég hálásak lenni. El kell mondjam, a mérkőzés végén már rettenetesen fáradt voltam, de olyan energiákat kaptam tőlük, amik segítettek túllendülni a kimerültségen. Bízom benne, hogy a döntőben is mellettünk lesznek, mi pedig igyekszünk a lehető legjobb játékkal meghálálni a támogatásukat.