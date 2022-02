Papp Oszkár elnök így nyilatkozott az aláírás után: „Nagyon örülünk, hogy sikerült egy ilyen kaliberű sportolót leigazolnunk. Ebben az önkormányzat is partner volt. Attila megszerzése azért fontos, mert ezzel új lendületet kaphat az utánpótlás. Kellenek ugyanis a sikeres, felnőtt sportolók, akik példaképekké válhatnak. A klubon belül is vannak erre jó példák, hiszen a felnőtt versenyzőkkel rendelkező, háromszáz főt számláló atlétikai, a kétszáz taggal dolgozó evezős- és a négyszáz sportolót foglalkoztató tornászszakosztálynál is vannak válogatottak, akiknek a nyomdokába léphetnek a kisebbek. Hosszú távon nyilván az a cél, hogy a jelenlegi háttérbázisból épüljön majd ki az a réteg, mely mintául szolgál az utánuk érkező fiatal győri gyerekeknek.”

Ungvári Attila, aki a párizsi olimpiáig írta alá a szerződését a GYAC-hoz, úgy fogalmazott: nagy lehetőség ez számára, így a pályafutás utolsó időszakára.

„Nagy megtiszteltetés, hogy gondoltak rám Győrben. Bevallom, már az olimpia előtt is szóba került a leigazolásom, a szakosztályvezető Bejczi Zsuzsa korábban felvázolta nekem a győri esélyt, de a ceglédi klubomat – ahol eddigi pályafutásomat töltöttem – nem akartam Tokió előtt cserben hagyni. Most viszont úgy alakult, hogy magam is úgy látom, a klubváltás sokat lendíthet a teljesítményemen, hiszen Győrben minden feltétel adott a minőségi munkához. Igaz, az még nem dőlt el, hogy pontosan hogyan néz majd ki a győri tartózkodásom, mert jelenleg a válogatottal keddtől csütörtökig együtt készülünk a fővárosban. Új, japán szakember irányítja a felkészülést, mellette a férfiakkal egyébként bátyám, Miklós foglalkozik, míg a nőkkel Braun Ákos dolgozik. Viszont mindenképpen az a tervem, hogy amikor csak tudok, itt legyek Győrben, hiszen magam is egyetértek azzal, hogy a válogatott sportolók testközelből nagy hatással vannak a fiatalokra. Szeretném minél többször megmutatni, hogyan edz egy sok nagy csatát megélt versenyző. Természetesen szeretnék mindenképpen kijutni a párizsi ötkarikás játékokra. Nem lesz egyszerű, mert sok versenyen kell jól teljesíteni, ráadásul a szokottnál kevesebb idő áll rendelkezésre, két és fél év múlva ugyanis már jön is a következő olimpia” – mondta Ungvári Attila.

Új szakosztály lesz: az asztalitenisz - Hír a GYAC-cal kapcsolatban, hogy a jelenleg a Club Arénában üzemelő asztalitenisz-csapata teljes körű tagja lesz az egyesületnek, mint azt Papp Oszkár elmondta, már csak a magyar szövetség jóváhagyására és döntésére várnak. A Vigh Zsolt vezette szakosztály marad egyébként a Régi Veszprémi úton található létesítményben, hiszen az ország egyik legjobban felszerelt csarnoka áll ott rendelkezésre.