Téglássy Tamara, a Győri ETO HC műkorcsolya-szakosztályának vezetője, emellett vezetőedzője az 1980-as évek egyik legjobb magyar műkorcsolyázója volt. Idehaza 1984 és 1991 között nyolc bajnoki címet szerzett. Ezzel ő a legtöbbször diadalmaskodó magyar korcsolyázó, Sebestyén Júlia később csak beállítani tudta a nyolc aranyérmet számláló sorozatot.

„Calgary, az olimpia még mindig fantasztikus élmény, ha visszagondolok rá. Emlékszem, mindössze öten jutottunk ki magyarok Kanadába, az Engi Klára–Tóth Attila jégtánckettős, egy biatlonos és egy sífutó fiú, Kovács Zsolt, illetve Mayer Gábor, valamint jómagam. Előtte egy előolimpia is volt, ahol a versenyhelyszíneket tesztelték, azon is részt vettünk. Tényleg nagyszerű emlék, noha a verseny maga nem sikerült a legjobban, hiszen a kötelezőt – mely sosem volt az erősségem – elrontottam, a kűr viszont jól sikerült, de így is csak tizenkilencedik lettem. Azt gondolom, ha nincs a rontás, simán a tizedik hely környékén tudtam volna végezni. Ennek ellenére egy csepp rossz érzés vagy keserű gondolat nincs bennem. Az, hogy ott tudtam lenni egy olimpián, elképesztő érzés volt, és az a mai napig” – mesélte Téglássy Tamara, aki négy évvel később, Albertville-ben is ott lett volna, ha előtte egy évvel nem sérül meg úgy, hogy befejezze pályafutását.

„Az albertville-i játékokig szólt a szerződésem, sajnálom, hogy így alakult. Visszatérve még Calgaryra, az még igazi olimpia volt, szinte mindenki a faluban lakott, óriási volt a forgatag. Ami nekem nehézséget jelentett, hogy egészen az utolsó előtti napig kellett várnom a versenyzésre, pedig már majdnem egy hónapja kint voltunk. Akkor még az volt a módi, hogy a versenyek végére hagyták a hazaiak esélyes sportolóit. Műkorcsolyában Elizabeth Manley számított nagy favoritnak, végül ezüstérmes lett. Szóval a versenyig szinte csak edzéssel, meg utazással teltek a napjaim, a jégpályák ugyanis elég távol voltak a falutól, hatvan mérföldeket kellett utaznunk. Talán ez is közrejátszott abban, hogy igazából nem tudtam kihozni magamból a maximumot, ami utána a világbajnokságon aztán már összejött” – folytatta az egykori kiválóság, aki természetesen szurkol a Pekingben a sportágat egyedüliként képviselő Scsetyinyina Julija–Magyar Márk kettősnek.

„Sajnálom, hogy mindössze ez a párosunk jutott csak ki az olimpiára, nem nagyon emlékszem arra, hogy mikor fordult elő ilyen utoljára. Ugyanakkor annak örülök, hogy legalább van képviselője a műkorcsolyának. Úgy vélem, ha kihozzák magukból azt, amit igazán tudnak, akkor a tizedik hely környékére odaérhetnek” – folytatta Téglássy Tamara, aki a Calgaryból származó relikviákat nagy becsben őrzi.

„Nagy volt a boldogság, mikor megkaptuk a formaruhákat. Pierre Cardinben pompáztunk, nagyon elegáns volt és kiváló minőségű. A kabát, a kosztüm és az usanka jellegű, ám amúgy csinos sapka a mai napig megvan, jó pár évvel ezelőtt még használtam is ezeket, mikor elegánsabb helyre mentünk, de ugyanígy a tréningruha is jó állapotban van. Egyedül a kűrruhát adtam oda egy ereklyegyűjtő barátomnak” – mondta végezetül Téglássy Tamara.