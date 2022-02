A kapuvári származású Csermelyi Imre az ETO-ban nevelkedett, egyre feljebb lépve, 2007-ben mutatkozhatott be a zöld-fehérek NB I-es csapatában. Tagja volt a következő idényben bronzérmet szerző győri együttesnek, ahol olyan társakkal futballozhatott, mint Szasa Sztevanovic, Stark Péter, Jäkl Antal, Bojan Brnovic vagy éppen Bajzát Péter. Aztán Gyirmótra, Siófokra majd Pápára került. Összesen harminc találkozón játszott az NB I-ben, ahol két gól fűződik a nevéhez.

„Tíz éve hagytam abba a futballt, volt egy makacs gerinc­sérülésem, amiből nem nagyon tudtam kigyógyulni – kezdi Csermelyi Imre. – Sok orvosnál jártam, mindhiába. Akkor döntöttem el, hogy edző leszek. Fél évig a Nebulóban dolgoztam, majd Ausztriába hívtak, hogy majd ott segítenek, ha aztán náluk futballozok. Megpróbáltam, de be kellett látnom, hogy tényleg nem folytathatom a focit. Edzőként aztán Sopronban helyezkedtem el, az U12-es, majd az U13-as csapattal dolgoztam. Később kaptam egy civil munkalehetőséget egy osztrák raktárban. Elfogadtam és öt éve ingázok. Emiatt el is kellett engednem egy időre az edzősködést.”

Négy évvel ezelőtt aztán megkeresték Vitnyédről.

„Egy hétvégi vereség után lemondott a korábbi edző, én pedig – mivel Ausztriában egy műszakban dolgozom – szívesen vállaltam el a feladatot az akkor még megye kettes csapatnál. Beletettem minden tudásom, amit lehetett, s bár ez a munka mellett nagyon megterhelő volt, megérte. Mindennap hajnalban kelek, s edzésnapokon jó, ha este kilencre hazaérek. Szerencsére partner volt mindenben az egész csapat és a vezetőség is. Nem jelentett gondot, ha például néha közös szaunázást, ebédet vagy vacsorát kértem a fiúknak a kemény edzések után. Jó csapat jött össze, újoncként, majd a következő évben is negyedikek lettünk. Nyáron három rutinos labdarúgónk távozott, többen is megsérültek, szinte új együttest kellett építeni. Ezzel együtt nem panaszkodhatunk, a középmezőnyből várhatjuk a tavaszi ­rajtot.”

A fiatal edző örül, hogy a futball mellett maradhatott.

„A pályafutásommal kapcsolatban nyilván lehetne valamennyi hiányérzetem. Bár voltak nálam jobb képességűek is, én mégis NB I-es játékos lettem, igaz, jó lett volna az élvonalban több időt eltöltenem. Nemrég megnéztem olyan kiváló labdarúgók statisztikáit, mint Ferenczi Pista vagy Bajzát Peti. Igazából annyi idősen, mint amennyi én akkor voltam, nem sokkal jártak előttem. Nálam kimaradt egy következő lépcsőfok a karrieremből. Büszke vagyok, hogy olyan kiváló játékosokkal és emberekkel szerepelhettem egy csapatban mint Stark Peti vagy Jäkl Tóni – utóbbival még most is sokat beszélgetünk a fociról –, s hogy olyan remek szakemberekkel dolgozhattam, mint Egervári Sándor vagy éppen Pintér Attila.”

Csermelyi nem bánná, ha még magasabb szinten is edzősködhetne.

„Nyilván kipróbálnám magam egy erősebb csapatnál vagy magasabb osztályban is, de én nem szeretném magam ajánlgatni. Amúgy jól érzem magam Vitnyéden, ahol fontos feladatok várnak még rám.”