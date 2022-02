Világi Oszkár a bemutatkozó sajtótájékoztatón egyértelműen kijelentette, hogy a következő bajnokságban az NB I-be jutás lesz a cél, az ETO-val szimpatizálók ennek tükrében várják a fejleményeket, a bejelentéseket. Ezúttal három, a klubhoz ezer szállal kötődő sportembert kérdeztünk meg, hogyan látják az ETO jelenét és jövőjét.

Örül Világi érkezésének

Bolla Péter, a megyei labdarúgó-szövetség társadalmi elnöke, az ETO volt klubigazgatója, a Verebes-korszakban a csapat egyik pályaedzője: „Nagyon örülök, hogy Világi Oszkár vásárolta meg az ETO-t. Elmondhatom, hogy 2015-ben az én fejemben is megfordult, hogy megvásárolhatná a győri klubot, Borkai Zsolt polgármesterrel hármasban beszélgettünk is vele erről. De akkoriban vette meg a DAC-ot, és azt mondta, hogy annak a felépítésébe akarja fektetni az energiáját. Megfontolt üzletembernek ismerem, aki össze tudja rakni az ETO projektjét is. Soha nem beszél a levegőbe, amit kimond, annak súlya van. Győrben azért más helyzetben lesz, mint Dunaszerdahelyen, ahol a futball által az ottani magyarság fel tudja magára hívni a figyelmet. Győrben már voltak nagy sikerek, igényes a közönség, a jó eredmények mellett elvárja a szép játékot is. Remélem, hogy a győri szurkolók mellé állnak – ahogy a sajtótájékoztatón ő is kérte –, mert valóban csak együtt valósulhat meg a nagy cél, hogy az ETO visszajusson az NB I-be.”

Amit kimond, az úgy van

Hajszán Gyula, a Fidesz–KDNP győri önkormányzati képviselője, az ETO válogatottsági rekordere: „Úgy gondolom, Világi Oszkár személye garancia arra, hogy jó kezekbe került a klub. Bízom benne, hogy ezáltal jó útra is tér, és akkor megvalósulhat minden győri álma, hogy a csapat visszakerül az első ligába. Ehhez persze megtisztulás kell a klubon belül, akik nem odavalók, azokat el kell küldeni. Gondolok itt akár a vezetésre, akár a szakmára. Csak ezután van reális esély megcélozni a legfelsőbb osztályt. Világi Oszkár meg­ígérte, hogy az ETO jövőre fel akar jutni, és ezt biztosan komolyan is gondolta, mert nem szokott a levegőbe beszélni: amit mond, az úgy is van. Hogy ezt milyen módon akarja elérni, arról nincsenek információim. Az is lehet, hogy Győrben lesz egy bő játékoskeret sok saját nevelésű fiatallal, mellettük, akik esetleg nem férnek be a DAC-ba, azok egy ideig itt játszanak majd.”

Két csapat nem igazolt

Nagy Domonkos, a Hosszabb mint zöld blog szerkesztője: „Én a mérsékelten optimisták közé tartozom, ami a tulajdonosváltást illeti. Igazából a motivációt nem látom egyelőre, nekem amolyan árukapcsolásnak tűnik az ETO megvásárlása. Úgy gondolom, a győri népharag már egyre nagyobb volt a változtatást illetően. Szakmailag és gazdaságilag ketté kell választani a helyzetet. Pénzügyileg egy nem erős, de stabil klubot adott el Mányi József, nem volt olyan szétzilált állapotban, mint amikor ő megvette. Erre lehet építkezni. Ahhoz képest, hogy jövőre a feljutás a cél, úgy tűnik, szakmailag ezt a fél évet elengedik. A profik között két csapat nem igazolt játékost most télen, az egyik a Soroksár, a másik pedig az ETO. Szakmailag egyértelmű, hogy a Hannich–Klausz-vonal reménytelen, ezt legutóbb vasárnap bizonyították be, időpocsékolás a tavaszt velük végigcsinálni. Nem hiszek abban, hogy majd nyáron vesznek tíz jó játékost, hoznak egy új edzőt, és abból egyből lesz egy feljutásra esélyes csapat. De én lennék a legboldogabb, ha az idő rám cáfolna. Addig is teljes szívemből szurkolok az ETO-nak.”