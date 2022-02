ETO FC Győr – 1. FC Slovacko 1-3 (0-1)

Győr, ETO Park, műfű.

ETO FC Győr: Kovács Lea. – Fél P., Kovács Laura, Kránicz, Németh L., Rácz Zs., Oláh, Savanya, Nagy L., Süle, Gaál R. Cserék: Sali, Vida, Szabó Sz., Szatmári, Hideghéty, Süveges, Nagy K., Smuk. Vezetőedző: Menczeles Iván.

1.FC Slovacko: Ruzicková – Valásková, Sedlácková, Janková, Jariková, Holá, Jieliková La., Morávková, Jelinková Lu., Polásková, Waltrová. Cserék: Molrová, Tomecková, Jonásová, Pécková, Zufánková, Skrabalová, Dubconá.

Az ETO gólját Savanya Csilla szerezte.

"A cseh élvonalbeli bajnokság harmadik helyezettje ellen reális eredmény született szombati felkészülési mérkőzésen. Csapatunk betegségek és sérülések miatt nem teljes kerettel szerepelt a találkozón. A felnőtt és az U19-es válogatott játékosok holnap elutaznak Spanyolországba, illetve Hévízre, a többiek folytatják a felkészülést a bajnokságra" - számolt be az összecsapásról a klub.

Menczeles Iván: - Ezúttal már egy élvonalbeli, nagyon erős csapat ellen tudtunk pályára lépni. Ezekből a meccsekből derül, hol tart a felkészülésünk. Ellenfelünk ezen a téren előttünk jár, ettől függetlenül nagyszerűen helyt álltunk. Nem tudtunk a komplett csapatunkkal pályára lépni, de többek között az U17-es kapusunk, Kovács Lea nagyon jól védett, és rajta kívül is több fiatal játékos kapott lehetőséget. Ellenfelünk több játérendszert alkalmazott, melyet a mérkőzésen belül váltogatott. Színvonalas kilencven percet játszottunk, amiben sok párharc volt, de ebben is felvettük a versenyt ellenfelünkkel. A kontratámadások befejezésénél volt hiányérzetem, az utolsó passzok, ha jobban sikerülnek, több gólt is szerezhettünk volna. Ettől függetlenül, úgy érzem, hogy a célját elérte ez a mérkőzés, sok ilyenre van még szükségünk a bajnokság kezdetéig. Látjuk, hogy miben kell javulnunk, de az akarat és a küzdőszellem bizakodásra ad okot.