A magyar bajnok szerdán 61-52-es vereséget szenvedett a francia Landes vendégeként a csoportkör 14., utolsó fordulójában, így 8/6-os győzelmi mérleggel jelenleg második az B jelű nyolcasban.

"Sajnos visszatérő probléma, ahogy a mérkőzéseket elkezdjük, ez már korábban is előjött. Túlságosan nagy előnyt adtunk a Landes-nak, amit idegenben egy csapatnak sem engedhetünk meg" - kezdte értékelését a soproni tréner a klub honlapján. "Nem mutattunk jó dobóformát, és a támadásvezetéseinkbe is hiba csúszott, ennek vereség lett a vége. Annak örülök, hogy rájátszásba jutott a csapat, hogy melyik pozícióban, az későbbi eredményektől függ. Ezt is sajnálom, mert szerettük volna a saját kezünkbe venni az irányítást, és eldönteni a sorsunkat" - utalt arra, hogy győzelem esetén valószínűleg másodikként zárt volna együttese, ami pályaelőnyt jelentett volna.

A 39 éves szakember kitért arra, hogy nem kevés problémával küszködve érték el a továbbjutást, amire büszkének kell lenniük.

A csapat amerikai légiósa, Briann January kiemelte, hogy Fegyverneky Zsófia és Nevena Jovanovic hétfői kidőlése miatt meghatározó játékosok nélkül álltak fel.

"Több mindent is csinálhattunk volna jobban, de büszke vagyok arra, ahogy harcoltunk a győzelemért, amelytől nem is voltunk messze" - tette hozzá.

A csoport utolsó két, koronavírus-járvány miatt elhalasztott meccsére február 19-én és 23-án kerül sor, ekkor alakul majd ki a végeredmény. A másik nyolcasban még hét mérkőzést kell pótolni, majd az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntőben az elsők a másik csoport negyedikjével, a másodikok pedig a harmadikokkal csapnak össze.

A Sopron az elmúlt három idényben rendre bejutott a négyes döntőbe, 2018-ban ezüstérmet nyert, 2019-ben és 2021-ben pedig negyedik lett (2020-ban törölték a szezont).