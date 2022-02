Mosonmagyaróvár-Ferencváros

Előzetes - A hazaiak sűrű menetelésben vannak, múlt héten pénteken és vasárnap két idegenbeli Európa Liga-találkozót játszottak a norvég Sola csapatával. A rossz időjárás miatt a második meccs után csak vasárnap késő éjjel tudott hazarepülni Norvégiából a mosonmagyar- óvári gárda, amely a mai meccs után szombaton 20 órakor Franciaországban, a Besancon ellen folytatja majd a nemzetközi kupaszereplését. Érthető tehát, hogy Gyurka János, az MKC vezetőedzője nagyon óvatosan, mértéktartóan nyilatkozott a csapata helyzetéről.„Azt gondolom, a jelen körülményeink között sikerült helytállnunk a Sola elleni mérkőzéseken – kezdte a szakember.

– Nagyon jól felépített, remek képességekkel rendelkező, színes játékra képes csapattal találkoztunk. Nagyon sajnálom a csapatot, vérzik a szívem a lányokért, hogy nem tudtak profitálni abból a rengeteg munkából, amit elvégeztek. Hiányzók nélkül, megfelelő állapotban és felkészültséggel nagyon jó meccseket játszhattunk volna a norvégokkal. Igazi erőfelmérő lehetett volna a számunkra, valamint élmény a szurkolóinknak egy hazai és egy idegenbeli találkozó. Azt tudtuk, hogy sok mindenre választ kapunk majd ebben a sorozatban, de arra nem számítottunk, hogy ilyen balszerencsések leszünk. Csak abban bízhatunk, hogy ezek a tanulságok talán segíthetnek egy későbbi sikeresebb időszakban, de ehhez ezeket mindenképpen összegeznünk kell. Célunk továbbra sem lehet más, mint hogy a nemzetközi mezőnyben pallérozódjunk, és ehhez kell a hátterünket, a feltételrendszerünket igazítani. Nehéz most a Ferencváros elleni mérkőzésünk esélyeiről beszélnem, hiszen a betegségek, a sérülések továbbra is sújtanak bennünket. Továbbra is sok a hiányzónk, több olyan kézilabdázónk van, aki kénytelen közel sem megfelelő edzettségi állapotban pályára lépni. Egy FTC elleni találkozónak mindig rangja van, ráadásul a mérkőzésünket a tévé is műsorra tűzi, tehát megtesszük, amit tudunk, de a mérkőzés sportértékét sajnos jelentősen korlátozza a helyzetünk.”