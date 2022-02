Győri Audi ETO-Siófok 40-26 (23-11)

Percről percre

60. perc: Az utolsó percen belül járunk, Such szerez gólt. 39-25. Ogonovszky átlövésgólja a negyvenedik. 40-25. Szarková is megszerzi a legvégén az első gólját. 40-26. Végeredmény Mosonmagyaróvárról: MKC-FTC 32-34.

59. perc: Kapu mellé megy Ogonovszky lövése, talán a kapus is hozzáért.

58. perc: Passzívból lő Juhász, Leynaud véd. A győri akció hamar véget ér, Kürthi adja el a labdát. Wald eredményes. 39-24.

57. perc: Szarková lövése pontatlan. Pintea két védővel a nyakán is befordul. 39-23.

56. perc: Szép testcsel után Lakatos talál a győri kapuba. 38-23. Támadóhiba a győrieknél. Az 52. percben három góllal vezet az MKC ellen a Fradi.

55. perc: Lakatos ellen fújnak a játékvezetők. Győri gól: Háfra már háromgólos. 38-22.

54. perc: Ogonovszky nem találja el a kaput. Beállógól a fekete mezeseknél: Lapos eredményes. 37-22. Kürthi ront támadásban.

53. perc: Blohm szerez gólt, ha már úgy alakult, hogy visszajöhetett a pályára Pintea kiállítása miatt. 37-21. Leynaud elképesztő formában véd ma, Wald lövését védi épp.

52. perc: Kiállítás: Pinteát kell nélkülöznie most a győrieknek két percre. A vendégek pedig hétméterest lőhetnek, Wald Kíra bedobja. 36-21.

51. perc: Támadóhiba Janjusevicnél. Kürthi is hibázik. Lakatos lövése pontatlan, Faluvégi megindul, gól a vége. 36-20.

50. perc: Pintea-gól ismét! 35-20. Időt kér a siófoki szakvezetés. Elképesztő könnyed védés Leynaud-tól Lapos Laura lövése után. Oftedalnak volt már jobb napja is a mainál... Eladja a labdát.

49. perc: Két góllal vezet az FTC Mosonmagyaróváron a 46. percben. Kürthi már kétgólos. 34-19. Debreczeni-Klivinyi az, aki tartja a siófokiaktól a lépést a győriekkel. 34-20.

48. perc: Ogonovszky is a pályán bal átlövőben. A kapu tetején landol Schatzl ejtése. Janjusevic betalán. 33-19.

47. perc: Pintea szabálytalan támadásban. Leynaud védi Wald lövését. Herczeg fogja Háfra próbálkozását.

46. perc: A kapufa is segít most Leynaud-nak Jezic lövése után. Háfra rossz passza után Debreczeni-Klivinyi eredményes. 33-18.

45. perc: Siófoki gól, Jezic szerzi. 32-17. Jön vissza irányítóba Oftedal. Kapufás gólt kapunk a pályára lépő Kürthi Laurától. 33-17.

44. perc: Janjusevic bünteti az eladott labdát. 31-16. Schatzl is belövi a második gólját. 32-16.

43. perc: Debreczeni-Klivinyi szerez gólt ismét. 30-15. Háfra gólja a válasz. 31-15. Közben Mosonmagyaróváron egyenlő az állás.

42. perc: Remek Faluvégi blokkja, megvan a labda. A másik oldalon épp Faluvégi lövését védi Herczeg, a kipattanó Pintea kezében landol, ő már belövi. 30-14.

41. perc: Jezicig nem jut el a siófoki bejátszás. Nze Minko gyorsan eljut viszont a másik kapuig. 29-14.

40. perc: Most a vendégek is keményebb védekezésre váltottak. Hansen átlövését viszont nem tudják kivédekezni. 28-14.

39. perc: Nem jó a bejátszás Brattset Dalénak. Talán azért, mert fejbe találja a védője... A játékvezetők nem így látják, a győri hetes pedig gyorsan meggyógyul. Holta lövését védi Leynaud.

38. perc: Schatzl gólja után időt kér a Siófok. 27-13. Közben MKC-FTC a 37. percben 17-19. Debreczeni-Klivinyi eredményes. 27-14.

37. perc: Nze Minko szerez gólt a megszerzett labdából. 26-13.

36. perc: Lakatos szépít. 25-13. Megint gyorsan véget ér a győri akció, és megint gól nélkül.

35. perc: Hansen már hatgólos! 25-12. Nem jut lövéshez a Siófok. Az ETO meg elkapkodja... Nze Minko lövését könnyedén védi Herczeg.

34. perc: Hansen bejátszását ellopják a siófokiak, aztán gyors gólt szereznek Lakatos révén. 24-12.

33. perc: Brattset Dale gólja az első gól a második félidőben. 24-11. Leynaud védi Such próbálkozását.

31. perc: A hivatalos nézőszám 2279 az Audi Arénában. Két percre kiállítják Böhmét. Nze Minko lövését védi Herczeg Lili.

Kis kitekintés Mosonmagyaróvárra: a szünetben két góllal vezet az FTC, az első félidőben volt már, hogy hárommal is vezetett az MKC.

30. perc: Labdát szerez az ETO, Lukács máris ott terem a siófoki kapunál, és persze, hogy gól a vége. 23-11. Leynaud védi Janjusevic próbálkozását, a másik oldalon pedig egy blokkolt lövés az, ami belefér még az első félidőbe.

29. perc: Such Nelli eredményes, először a meccsen. 22-11. Ryu lövését védi Vojnovic.

28. perc: Wald a kapufát találja el. Oftedal dörgő kapufája után a labdát Pintea gyűjti be, és gólt szerez. 22-10.

27. perc: Juhász lövését is védi az ETO francia kapusa, az indítás most tűpontos: Lukács is négygólos már. 21-10.

26. perc: Szarková lövését védi ismét Leynaud. Brattset Dale eredményes a másik oldalon. 20-10.

25. perc: Becsorog Leynaud-ról a labda Juhász Fanni lövése után. 18-10. Időt kér Martín. Oftedal most betalál. 19-10. Leynaud védi Szarková lövését az indítása azonban nem jó.

24. perc: Pintea értékesíti a hetest. 18-8. Janjusevic szépít. 18-9. Támadóhiba Oftedalnál.

23. perc: Most Oftedal irányít. Ő passzol Pinteához, akiről büntetőt kap az ETO.

22. perc: Brattset Dale a vonalra lépve lövi a kapuba a labdát, így ez nem ér gólt.

21. perc: Nze Minko már négygólos. 16-8. Leynaud védi Janjusevic lövését. Háfra visszajön, és ha már ott van, gólt is lő. 17-8.

20. perc: Hansen eredményes. 15-7. Janjusevic is betalál. 15-8.

19. perc: Háfra alig lépett a pályára, máris kiállítják két percre.

18. perc: Jezic fekve szerez labdát, de rosszul passzol. A visszaszerzett labda nem sokáig van a győrieknél, Lukács szerez újabb gólt. 14-7.

17. perc: Nze Minko kap sárgát. Bejut a kapuba Holta lövése Leynaud mellett. 13-7.

16. perc: Blohm helyett most Pintea a beálló. Hetest lőhet az ETO. Hansen értékesíti. 13-6. Janjusevic pedig közben sárgát kapott.

15. perc: Szorongatott helyzetből talál a kapuba Janjusevic. 12-6.

14. perc: Blohm góljára gyorsan jön a válasz Jezictől. 11-5. Hansen átlövése a bal alsóban. 12-5.

13. perc: Lukács majdnem a bal szélről lő gólt. 10-3. Böhme lövi végül a negyedik gólját a Balaton-partiaknak. 10-4.

12. perc: Ryu szerez labdát, Nze Minko szerez gyors gólt. 9-3. Biztosan a hatgólosra nőtt különbség a fő oka a siófoki időkérésnek. Puhalák a kapufát találja el: ezúttal sem tudja megszerezni negyedik gólját a Siófok.

11. perc: Hansen kap sárgát. Ismét tanácstalan a vendégcsapat támadásban, végül már passzívban járnak, amikor Debreczeni-Klivinyi passzolna a szélsőnek, de pontatlanul. A másik oldalon is rossz passz miatt ér véget hamar a támadás.

10. perc: A támadás is tetszetős, Lukács pörgeti a labdát a kapuba a jobb szélről. 8-3.

9. perc: Hansen is betalál. 7-3. Remekül védekezik az ETO.

8. perc: Holta lövését is védi Leynaud.

7. perc: Böhme lövését védi Leynaud. A túloldalon becsorog Blohm lövése Vojnovicról. 6-3.

6. perc: Kimarad a siófoki hétméteres, kapu fölé pattintja a labdát Janjusevic. Hansen játssza meg a szélről befutó Fodort, ő lövi az ötödiket. 5-3.

5. perc: Gyors indítás után Jezic talál a kapuba. Hansen válasza is gyorsan jön. 4-3.

4. perc: Leynaud védi Janjusevic lövését. Először támad felállt fal ellen az ETO. Nze Minko passza nem jó.

3. perc: Megint passzívban a Siófok, labdát szerez az ETO, Fodor robog, be is dobja a lefordulás után a labdát. 2-1. Átlövésből egyenlít Holta. Azonnal jön a válasz Nze Minkótól. 3-2.

2. perc: Helyzetben Nze Minko, jön is az egyenlítés. 1-1.

1. perc: Feketében a vendégek, zöldban a hazaiak. A meccset a Siófok kezdi. A győrieknél a kapuban Leynaud kezd, a két szélső Fodor és Lukács, a két átlövő Ryu és Hansen, Nze Minko irányít, Blohm a beálló. Passzívig támadnak a vendégek, Jezic lövi az első gólt. 0-1.

Előzetes - Az Audi-ETO szerdán 18 órakor azt a szezon közben edzőt váltó Siófokot fogadja a győri Audi Arénában, amely hat győzelemmel és hét vereséggel a tabella 8. helyén áll a magyar élvonalban.

Hír még a zöld-fehérektől, hogy hosszabb ideig nem számíthatnak Jelena Despotovicra, miután a játékos bejelentette, hogy gyermeket vár.