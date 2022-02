Érd-Mosonmagyaróvár

Előzetes - Gyurka János együttese nincs jó passzban, legutóbbi hét mérkőzését elveszítette – búcsúzott a Magyar Kupától és az Európa Ligától is –, így létfontosságú lenne a csapat számára a két pont megszerzése. „Sajnos csak ismételni tudom magam, amit nem szívesen teszek, de bennem is folyton ott a kérdés, miért is vagyunk most ilyen sikertelenek. Az biztos, hogy decembertől beleestünk egy olyan negatív spirálba, amely teljesen felborította rendszerünket, ami miatt gyakorlatilag nem tudunk rendesen dolgozni. A betegségek miatt egyáltalán nem lehetett megvalósítani az edzésterveinket, a hiányosságaink pedig sorra megmutatkoztak a mérkőzéseinken. Várható volt az is, hogy a túlterhelés következtében sérülékenyebbek is lesznek a játékosaink, ami Pásztor Noémi és Tóth Eszter esetében sajnos be is igazolódott. A helyzetünk rövid távon biztosan nem javul, de most már a bajnokságra kell összpontosítanunk. Abban is biztos vagyok, hogy az érdiek is megpróbálják majd kihasználni a problémáinkat. A Ferencváros ellen megmutattuk, még így is képesek vagyunk átlagon felüli játékra, és örülnék, ha ezzel a mérkőzéssel végre elindulnánk egy sikeresebb úton” – mondta az MKC vezetőedzője.