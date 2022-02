Mosonmagyar­óvár-Sola

Előzetes - A Motherson-Mosonmagyar­óvár női csapata három nap alatt két mérkőzést is játszik az Európa Ligában. A norvég Sola elleni hazai találkozó korábban elmaradt, mert a mosonmagyaróvári játékosok közül többen is megfertőződtek koronavírussal. A pótlásra csak úgy van lehetőség, hogy rövid idő alatt kell lejátszani a két meccset, az MKC pedig feladta pályaválasztói jogát, így először pénteken 20 órakor, ­­majd vasárnap 14 órakor lép pályára Norvégiában.Gyurka János, a Motherson- MKC vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről:

Olyan országba utazunk, ahol nagyon szeretik, és ami fontosabb, kiemelkedően magas szinten játsszák a kézilabdát. Az ellenfelünk sikeres sorozatban van, jó erőben készülhet két olyan hazai találkozójára, amelyen gyakorlatilag biztosíthatja a helyét a legjobb nyolc között az Európa Ligában. Nálunk nem ilyen stabil a helyzet, mert bár létszámban jobb helyzetben vagyunk, viszont sajnos új fertőzött játékosunk is van. A nemzetközi kupasorozat elején elmondtam, rendkívül nagy jelentősége van a hazai találkozóknak, amelyet mi így most nélkülözünk. Hiányzik több nap munkája, a játékosaink erőállapota is nagyon különböző, ami egyértelműen látszik a teljesítményük leadásán. Sportolóként azonban soha nem adhatjuk fel, ilyen helyzetben, így is meg kell tennünk mindent, hogy maradjon esélyünk a folytatásra a nemzetközi ­mezőnyben. Hajtai Vanessza, a csapat balszélsője: „A mérkőzés mindig egy esély, ezért vállaljuk most, hogy kétszer idegenben lépünk pályára Norvégiában.

Hajtai Vanessza Forrás: Török Attila

A Sola több mérkőzését megnéztük, láttuk, hogy nagyon gyors, sokat futó fiatal csapattal találkozunk. Mi azonban szeretnénk továbbjutni a csoportból, amihez jó eredményeket kell elérnünk, jó meccseket kell játszanunk. Sajnos látszik a teljesítményünkön annak a több mint egy hétnek a hiánya, amikor még labda sem volt a kezünkben. Az utazó keretünk sem teljes, kicsit megfogtak bennünket a hazai bajnoki vereségek is, de nem akarunk kifogásokat keresni. Nagyon jólesik, hogy szurkolóink mellettünk vannak, támogatnak bennünket, ez erőt ad ahhoz, hogy többet tegyünk, sikeresebben szerepeljünk a folytatásban.”

A csoport állása1. Sola HK 4 pont (2 mérkőzés), 2. MKC 4 (2), 3. Besancon (francia) 2 (3), 4. Lokomotiva Zagreb (horvát) 0 (3).