Mosonmagyar­óvár-Sola 26-31 (10-17)

Steffen Stormo Stegavik: - Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, gyorsan előnyt tudtunk szerezni, ami döntőnek bizonyult a folytatásban. Jól működött a védekezésünk, amiből rendre sikerült végig vinni a lerohanásinkat. Elégedett voltam a teljesítményünkkel, amit nagyon szeretnénk megismételni a vasárnapi mérkőzésen is.

Gyurka János: - Készültünk arra, hogy nagy sebeséggel fog játszani a norvég csapat, de ma különösen a találkozó elején sajnos sem fejben, sem fizikálisan nem tudtuk velük felvenni a versenyt. A csapatunk tartását azonban megmutatta, hogy később többször felzárkóztunk és így összességében elfogadhatóvá mértékben kaptunk ki egy nálunk jelenleg jobb csapattól.

60. perc: Újabb nagy gól, Jensen ezúttal lejjebb lőtt. 25-30. Bitang nagy gól Tóth Gabriellától. 26-30. Sajnos ezzel még nincs vége, S. Novak még betalál három másodperccel a vége előtt. 26-31.

59. perc: A Sola kér időt. Jensen lövi a labdát kapu fölé. Kovács P. lövése gólt ér. 25-29.

58. perc: Nincs újabb Sola-gól: S. Novak lövi kapu mellé a labdát. Tóth G. próbálkozását Haug Lerstad védi.

57. perc: S. Novak sem áll le. 23-29. Mihály veszi be a norvég kaput a szélről. 24-29.

56. perc: Tóth E. lövését védi a kapus, a kipattanót Hajtai lövi a kapuba. 23-28.

55. perc: Két perc Töröknek. Holgersen a második gólját dobja. 22-28.

54. perc: Kovács eredményes. 21-27. Aztán megint Kovács! 22-27.

52. perc: Tóth E. áll ki két percre. Tóth G. gólt szerez. 19-26. Magnussen. 19-27.

50. perc: Sajnos újra jön egy norvég gól. 18-25.

49. perc: Tóth E. üreskapus lövése gólt ér, pedig a kapus majdnem utoléri a labdát. 18-24.

48. perc: Kapusa nélkül támad az emberhátrányban lévő Sola. Herrem már tízgólos. 16-24. A YMCA dallamira veszi tudomásul Gundersen a kiállítását. Tóth E. gólja közben szabálytalankodott. 17-24.

47. perc: Óvári időkérés. Barka az első norvég, akit ma kiállítanak. Hajtai lövését védi Haug Lerstad.

46. perc: Ismét szól a retródiszkó: ezúttal a Boney M nyomja. Tóth G. lövése pontatlan. Deila lő gólt. 16-23.

45. perc: Nagy átlövésgól S. Novaktól. 16-22.

44. perc: Kapufa Seierstad Wiiknél. Tóth E. lövését lábbal védi Haug Lerstad kapus.

43. perc: Belemenés Kovácsnál is. De legalább nem kapott gólt az MKC az emberhátrány alatt.

42. perc: Nem esik gól egyik oldalon sem, az óvári emberhátrányból már nincs sok hátra. Belemenés a norvégoknál.

41. perc: Mihályt küldik ki két percre.

40. perc: Asanin gyors gólja most nagyon kellett! 15-21. Mistina védi Magnussen lövését. Török váltja gólra a remek bejátszást. 16-21.

39. perc: Támadóhiba Asaninnál. S. Novak gólt dob. 14-21.

38. perc: Már passzívból lő gólt Magnussen. 14-19. Labdát szereznek a norvégok, Herrem pedig megint értékesíti a ziccerét. 14-20.

37. perc: Kovács P. szerez gólt. 14-18. Norvég időkérés.

36. perc: S. Novak hibázik, Török kap remek labdát, de nagyot véd Froland. S. Novak lövése pontatlan.

35. perc: Magnussen a kapufát találja meg. Hajtai viszont ismét gólt szerez. 13-18.

34. perc: Tóth E. lövése a hálóban! 11-18. Hajtai is betalál egy gyors óvári akció végén. 12-18.

33. perc: Technikai hiba Tóthnál. Herrem lövését védi Mistina.

32. perc: Asanin lövése után Pásztor harcol meg a kipattanóért. A labda az óváriaké, de Pásztor megsérül.

31. perc: Nem kezdődik jól a második félidő, Tóth E. lövése nem jó. Herrem hibája után jön nem össze az óvári gól, aztán Herrem már nem hibázik. 10-18.

30. perc: Kovács P. eredményes. 10-17. Jó volna kivédekezni a hátralévő időt. Norvég időkérés 12 másodperccel a félidő vége előtt. Nincs újabb gól aztán a sípszóig: szünet jön.

29. perc: Pásztort földre viszik: hétméteres jöhet. Tóth E. a kapufára lövi, de a kipattanót begyűjti.

28. perc: Tóth G. talpról lő, blokkot talál.

27. perc: Jó az óvári blokk, de a labda még mindig a norvégoké. S. Novak lövi kapu mellé a labdát. Milic lövése sem ér gólt, Herrem viszont megint betalál ziccerből. 9-17.

26. perc: Seierstad Wiik lövését védi Szemerey, Csekő próbálkozását pedig Froland hárítja.

25. perc: Magnussen ejtése a kapuban. 8-16. Mihály fut be középre, és kap jó labdát. 9-16.

24. perc: Tóth E. lövése a kapuban! 8-15.

23. perc: Újabb büntetőgól Herremtől, már hat gólnál jár. 7-15.

22. perc: Sirum Novak lő gólt ismét. Villámgyorsan válaszol Tóth G. 7-14.

21. perc: Tóth G. végre megtöri az óvári gólcsendet. 6-13.

20. perc: Még a kínai is bejön Herremnek. 5-12. Magnussen megindul, ő is gólt dob. 5-13.

19. perc: A szerencse most háromszor is a norvégokkal volt: Holgersen betalál végül. 5-11.

18. perc: Asanin labdát veszít.

17. perc: Asanin lövését védi a kapus, a labda azonban maradhat az óváriaknál.

16. perc: Balszélről jönne a válasz is, de a kapufa kisegíti a norvégokat Csekő lövése után. Hétméteres ismét a sárgáknak, ennek is Herrem-gól a vége. 5-10.

15. perc: Most nincs szerencséje az óváriaknak, Csekőnek nincs meg a labda. A bal szélről jön az újabb norvég gól Herremtől. 5-9.

14. perc: Tóth E. a bal alsóba lő. 5-8.

13. perc: Passzívban az MKC. Lövés nincs, de újabb norvég gól igen: Magnussen szerzi. 4-8.

12. perc: Asanin ezúttal kapu fölé lő. Hajtai labdát csen, aztán sikerül is megtartani elöl.

11. perc: Labdát szerez az MKC! Asanin a harmadik gólját lövi. 4-6. Hétméterest lőhet a Sola. Herrem nem kegyelmez. 4-7.

10. perc: Barka első gólját lövi. 2-6. Asanin gyorsan felel gólra a góllal. 3-6.

9. perc: Jó hír, hogy feljavult az óváriak védekezése. Szemerey véd újra, Pásztor kap labdát (kis szerencsével), és gólt dob. 2-5.

8. perc: Tóth G. lövése sem ér gólt.

7. perc: Szemereynek végre összejön egy védés, Seiserstad Wiik ziccerét hárítja.

6. perc: Nem esik a kapuba a balszélső, Herrem próbálkozása. Tóth E. lövése megint nem jó, de Herrem sem pontos a másik oldalon.

5. perc: Kapu fölé száll Tóth E. lövése. Megint gyors gólt dob a Sola, Delia szerzi. 1-5. A gólnál szabálytalankodó Kovácsot kiállítják két percre. Gyurka János időt kér. Tóth E. próbálkozik ismét, ezúttal is véd a kapus.

4. perc: Asanin lövi az első MKC-gólt. 1-3. Nem várat magára sokat a válasz, S. Novak a második gólját szerzi. 1-4.

3. perc: Tóth E. lövését védi Froland, a labda azonban marad az óváriaknál.

2. perc: Passzívból lőnek a norvégok, Szemerey véd, a kipattanó után viszont tehetetlen. 0-1. Sirum Novak gólja után hibázik az MKC támadásban, a gyors akció végén Magnussen eredményes. 0-2. Újabb gyors Sola-akció, Herrem sem hibázik. 0-3.

1. perc: Ugyan a mai meccset is Norvégiában rendezik, de most a hazai csapatnak az óváriak számítanak. Feketében az MKC, sárgában a Sola. A meccset a Sola kezdi.

Előzetes - A Motherson-Mosonmagyar­óvár női csapata három nap alatt két mérkőzést is játszik az Európa Ligában. A norvég Sola elleni hazai találkozó korábban elmaradt, mert a mosonmagyaróvári játékosok közül többen is megfertőződtek koronavírussal. A pótlásra csak úgy van lehetőség, hogy rövid idő alatt kell lejátszani a két meccset, az MKC pedig feladta pályaválasztói jogát, így először pénteken 20 órakor, ­­majd vasárnap 14 órakor lép pályára Norvégiában. Gyurka János, a Motherson- MKC vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről:

Olyan országba utazunk, ahol nagyon szeretik, és ami fontosabb, kiemelkedően magas szinten játsszák a kézilabdát. Az ellenfelünk sikeres sorozatban van, jó erőben készülhet két olyan hazai találkozójára, amelyen gyakorlatilag biztosíthatja a helyét a legjobb nyolc között az Európa Ligában. Nálunk nem ilyen stabil a helyzet, mert bár létszámban jobb helyzetben vagyunk, viszont sajnos új fertőzött játékosunk is van. A nemzetközi kupasorozat elején elmondtam, rendkívül nagy jelentősége van a hazai találkozóknak, amelyet mi így most nélkülözünk. Hiányzik több nap munkája, a játékosaink erőállapota is nagyon különböző, ami egyértelműen látszik a teljesítményük leadásán. Sportolóként azonban soha nem adhatjuk fel, ilyen helyzetben, így is meg kell tennünk mindent, hogy maradjon esélyünk a folytatásra a nemzetközi ­mezőnyben.

Hajtai Vanessza, a csapat balszélsője: „A mérkőzés mindig egy esély, ezért vállaljuk most, hogy kétszer idegenben lépünk pályára Norvégiában.

A Sola több mérkőzését megnéztük, láttuk, hogy nagyon gyors, sokat futó fiatal csapattal találkozunk. Mi azonban szeretnénk továbbjutni a csoportból, amihez jó eredményeket kell elérnünk, jó meccseket kell játszanunk. Sajnos látszik a teljesítményünkön annak a több mint egy hétnek a hiánya, amikor még labda sem volt a kezünkben. Az utazó keretünk sem teljes, kicsit megfogtak bennünket a hazai bajnoki vereségek is, de nem akarunk kifogásokat keresni. Nagyon jólesik, hogy szurkolóink mellettünk vannak, támogatnak bennünket, ez erőt ad ahhoz, hogy többet tegyünk, sikeresebben szerepeljünk a folytatásban.”

A csoport állása1. Sola HK 4 pont (2 mérkőzés), 2. MKC 4 (2), 3. Besancon (francia) 2 (3), 4. Lokomotiva Zagreb (horvát) 0 (3).