Az ETO rekordot jelentő, hetven mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetett, ebben az időszakban 62 győzelem és nyolc döntetlen volt a mérlege. A statisztikába csak a meccsek rendes játékideje számít bele.

Eredmény, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, B csoport: Vipers Kristiansand (norvég)-Győri Audi ETO KC 30-29 (16-13)

lövések/gólok: 45/30, illetve 46/29

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2

kiállítások: 2, illetve 6 perc

A vendégek keretéből csak Amandine Leynaud, a hazaiaktól Karoline Olsen, Nerea Pena, Heidi Löke, Hanna Yttereng és Silje Waade is hiányzott. Az már korábban eldőlt, hogy a győriek csoportgyőztesként a negyeddöntőbe jutnak, vagyis nem kell pályára lépniük a rájátszás első fordulójában.

Remek védekezéssel kezdett az ETO, így a norvégok már a tizedik percben, 2-4-es állásnál időt kértek. A 19. percben még 10-7-re vezettek a győriek, a cserejátékosok érkezésével viszont nagyot változott a játék képe. Az egyre kevesebb hibával játszó Vipers a 25. percben vezetett először, és mivel sorozatban három góllal zárta az első félidőt, a szünetben 16-13-os előnyben volt az egyre több támadást elhibázó vendégekkel szemben.

A második felvonásban nyitott védekezésre váltott az ötszörös BL-győztes Győr, de a hazaiak Tomori Zsuzsanna irányításával továbbra is remekül védekeztek, Katrine Lunde bravúrosan védett, így csapatuk egy ideig magabiztosan őrizte előnyét (25-21). Miután a norvégok néhány kulcsembere pihenőt kapott, az ETO lendületbe került, egy 5-0-s szériával fordított, erre viszont egy időkérés után négyes gólsorozattal válaszolt a címvédő. Az utolsó percben az egyenlítésért támadhatott a Győr, ám Veronica Kristiansen lövését Lunde kivédte, így az ETO több mint négy év után újra vereséget szenvedett a BL-ben.

A vendégeknél Anne Mette Hansen, a hazaiaknál Isabelle Gulldén és Marketa Jerabkova zárt hat góllal. A norvégoknál Tomori Zsuzsanna nem talált a hálóba. Lunde 13, a túloldalon Silje Solberg hat, Laura Glauser négy védést mutatott be.

A két csapat ötödik egymás elleni BL-mérkőzésén négy győri siker után először nyert a Vipers.

A Győr 13 győzelemmel és egy vereséggel a B csoport első helyén végzett. A Ferencváros nyolc sikerrel, három döntetlennel és három vereséggel az A csoport harmadik helyén zárt, és a rájátszás első körében - a negyeddöntőbe jutásért - a szlovén Krim Mercator Ljubljana vagy a svéd IK Sävehof lesz az ellenfele.

Vipers Kristiansand-Győri Audi ETO

Előzetes - A győriek eddig veretlenek a kiírásban, ám a neheze még csak ezután következik számukra. A zöld-fehérek idei teljesítményéről és a mai találkozóról Ambros ­Martín vezetőedző beszélt lapunknak.

„Tény, hogy eddig veretlenek vagyunk, de tudjuk, hogy nagyon hosszú és rögös út vezetett idáig. Úgy gondolom, voltak jó momentumaink ebben az időszakban, de még mindig sok feladat vár ránk” – kezdte a spanyol szakember. A szezon első felében viszonylag simán nyerték a csoportmeccseket a zöld-fehérek, 2022-ben azonban szorosabban alakultak a találkozók, és volt, hogy csak egy hajszálon múlt a siker. „Nem értek egyet azzal, hogy könnyen nyertük volna a meccseinket az első fordulókban. Kemény mérkőzéseink voltak, kezdve az elsőtől, ahol a Vipers ellen nagyon nehéz dolgunk volt az első félidőben. Talán egy vagy két mérkőzésünk volt kivétel, a többi igencsak szorosan alakult, még ha az eredmények mást is mutatnak. A csapatnak komoly munkát kellett elvégeznie, hogy ezeket a sikereket elérje – folytatta Ambros Martín, aki az utóbbi találkozókon akadozó játék okairól is beszélt.

– Úgy gondolom, ez normális, hogy egy szezon során egyszer fent vagyunk, egyszer pedig lent. A világbajnokság után kellett egy kis idő, hogy összerázódjon a csapat, de minden héten történt valami, ami miatt egyáltalán nem tudtunk közösen dolgozni. Közben rengeteg mérkőzésünk volt, így nem tudtunk specifikusan készülni. Ha befejezzük a Bajnokok Ligájának ezt a szakaszát, talán több időnk lesz majd, hogy felkészüljünk azokból a dolgokból, amelyeket jobban kell kiviteleznünk a pályán. Addig is kompenzáljuk ezt a találkozókon: ha valami nem működik támadásban, azt a védekezésben igyekszünk helyrehozni, ha pedig a védelemben hibázunk, azt elöl próbáljuk meg javítani.”

A győriek vezetőedzője idén rengeteget rotál a mérkőzéseken. Elmondása szerint azért, mert rendkívül erős a csapat. „Így mindenki játszhat és érzi, hogy fontos szerepe van az együttesben. Idő kell az új játékosoknak is, hogy átvegyék a játékfilozófiát, de mindenki támogatja őket, és azt gondolom, a sikeres szerepléssel együtt ez a folyamat is felgyorsulhat. Meg kellett küzdenünk a vírussal is, hiszen a csapat nagy része átesett a fertőzésen, és a tíznapos karantént követően nem volt megfelelő idő a felépülésre. Ennek ellenére, ahogy fogalmaztam, egy csapat vagyunk és a hiányzókat pótolnunk kell a többiekkel” – mondta.

A címvédő Vipersszel legutóbb az első fordulóban találkozott az ETO, amely akkor hat góllal győzedelmeskedett. A cél ezúttal sem lehet más, mint megőrizni a veretlenséget. „Habár sikerült legyőznünk őket, még mindig ők a címvédők. Nekik is vannak hullámvölgyeik, ami azt is mutatja, hogy a csoport rendkívül erős. Egy-egy mérkőzés kimenetele nagyban függ attól, melyik csapat milyen napot fog ki, éppen aznap hogyan teljesít. Nem számít, hogy veretlenek vagyunk és hogy hazai pályán hány góllal győztük le őket. Számunkra most nem az a legfontosabb, hogy a veretlenségünk megmaradjon, hanem hogy jó teljesítményt nyújtsunk, mi irányítsuk a mérkőzés tempóját és ritmusát, valamint felkészüljünk a váratlan helyzetekre” – nyilatkozta Ambros Martín.