A díjátadó gálát Varga Ottó, a Kisalföld főszerkesztője nyitotta meg: „Évtizedekre visszanyúló hagyomány, hogy köszöntjük szűkebb régiónk legsikeresebb sportolóit. Büszkék vagyunk a díjazottakra, de azokra is, akik most nem kaptak elismerést. Gratulálunk mindenkinek, aki sikerével, jó teljesítményével öregbítette a szűkebb és tágabb lakóhelye hírnevét. Bízunk benne, jövőre legalább ennyire komoly fejtörést okoz majd kiválasztani a jók közül a legjobbakat. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és sikerekben gazdag esztendőt.”

Csúcson maradni

A felnőtt férfiaknál a győri Graboplast VSE kajakosa, Kopasz Bálint végzett az élen. A tokiói olimpián K I 1000 méteren aranyérmes sportoló és edzője, Kopaszné Demeter Irén a koronavírus miatt nem tudott eljönni, a díjat Weisz Róbert, a klub társelnöke vette át.

„Nehéz ennél jobb eredményeket elérni, de azért lehet ezt még fokozni – kezdte Weisz Róbert. – Az egyes mellett csapathajóban is eredményes szeretne lenni Bálint, ráadásul jó esély van arra, hogy egy másik győri kajakossal, Erdőssy Csabával érhet el kimagasló eredményeket. A párosuk tavaly ötszáz méteren negyedik lett a vb-n, vagyis van bennük potenciál.”

Weisz Róbert hozzátette: nagyon erős a konkurencia, már a magyarországi válogatókon is több nagy vetélytárssal kell felvenni a versenyt, és nemzetközileg is több kiváló kajakossal kell számolni, elég csak a portugál Pimentára gondolni.

„Idén Münchenben multisport EB lesz, illetve természetesen világbajnokságot is rendez a sportág. Nyilván az a cél, hogy ezeken Bálint megismételje az eredményeket. Emellett továbbra is napirenden van a Győrbe költözés. Folyamatosan keresik a megfelelő ingatlant, az egyetemi tanulmányokat is szeretné elkezdeni Bálint. Ami viszont megnehezíti a dolgokat, hogy megfelelő gyorsasági pálya Győrben nincs, ezért Szegedre kellene járni edzeni” – tette hozzá Weisz Róbert.

Soha rosszabb évet

A felnőtt nőknél Jakabos Zsuzsanna, a Győri Úszó SE versenyzője végzett az élen. A sportoló jelenleg edzőtáborban készül az idei szezonra, így Petrov Árpád vezetőedző vette át a kupát.

„Összességében elégedettek lehetünk a tavalyi évvel – kezdte a szakember. – Nyilván mindig lehetett volna jobb, de mi úgy állunk hozzá, hogy sose legyen ennél rosszabb. Zsu továbbra is szeret edzeni, versenyezni, fejben is sokat erősödött, talán még jobban élvezi az úszást, mint korábban, és komolyan tervez a párizsi olimpiával. Igazából az a titka, hogy ebben a közegben szárnyal, azt csinálhatja, amit szeret.”

Az idei felkészülést kicsit felborította, hogy a májusi vizes világbajnokságot elhalasztották, így az augusztusi EB-re két makrociklusban készülhetnek fel az úszók, így Jakabos is.

„Utána kell mérlegelni a dolgokat, mert két világbajnokság is nagyon közel lesz egymáshoz, meglátjuk, melyik élvez majd prioritást, mert egyértelműen Párizs van fókuszban, feltett célunk, hogy a 2024-es játékokon ott legyen majd Zsu” – folytatta Petrov Árpád, aki a klubbal kapcsolatban elmondta: a magyar úszósport bázisává vált a GYÚSE, gyermekkorosztályban a legjobbak, serdülőben top ötben vannak. Nyolc-tíz reménység bontogatja szárnyait az egyesületben.

Több fronton áll helyt

Az utánpótlás-korosztályban a fiúknál Sipőcz Richárd, a SZESE dzsúdósa zsinórban hatodik alkalommal végzett az élen. A sportoló a gála reggelére belázasodott, így edzője, Gyimes Nikolett és a SZESE elnöke, dr. Gyömörei Tamás vette át a díjat.

„Bizonyos szempontból fele- más év volt a tavalyi. Szerettük volna, ha Ricsi kijut Tokióba, mert így tudott volna tapasztalatot szerezni, de ez végül nem jött össze. Ennek ellenére az év második felében a versenyek kimondottan jól sikerültek. Korosztályos Európa-bajnoki címet szerzett, világbajnokságon második lett, és felnőttben is egyre jobban teljesít, már idén januárban harmadik lett egy Grand Prix-n. Ezen az úton kell továbbhaladnunk. A válogatott élén új kapitány lett, egy japán szakember, azt gondolom, ez kedvező számunkra, az ő módszerei egybecsengenek azzal a munkával, amit mi végzünk” – mondta el Gyimes Nikolett.

Gyömörei Tamás azt emelte ki, hogy Sipőcz Richárd nemcsak a sportban, hanem a civil életben is céltudatos, igazi példakép lehet a fiatalok számára.

„A sport mellett az egyetemi karrierjét is építi. Nem elégszik meg azzal, hogy cselgáncsban kimagasló, a tanulást is fontosnak tartja. Egy ilyen sportolót nem könnyű megtartani, mi azzal tudunk ebben segíteni, hogy ebben a kettős életpályamodellben minden támogatást megadunk neki, gondolok itt többek között a kedvezményes, egyéni tanrendre, a sportösztöndíjra. Ez a rendszer egyébként több sportág képviselőivel már jól működik, az egyetem vezetésével és a sportági szakszövetségekkel közösen partnerek vagyunk abban, hogy két fronton is megállják a helyüket a fiatal, tehetséges sportolók” – fogalmazott Gyömörei Tamás.

Arany és egyéni díj

A lányoknál Torma Luca, a GYVSE- UNI Győr kapusa végzett az élen, miután az U15-ös válogatottal Európa-bajnok lett – emellett megválasztották a torna legjobb kapusának –, illetve tagja volt az ob I-be feljutott győri csapatnak is.

„Természetesen nagyon örülök, hogy ilyen eredményeket értünk el, én már az EB-címmel rendkívül boldog voltam, arra nem számítottam, hogy egyéni díjat is kapok. Az pedig, hogy a klubommal a legmagasabb osztályban játszhatunk, a fejlődés szempontjából nagyon fontos” – kezdte Torma Luca, aki öt éve ment le először kipróbálni a pólót, és rögtön a kapuba állt be.

„Megtetszett, és nem is bántam meg a döntést” – tette hozzá Luca, aki idén szeretne ott lenni és minél jobban szerepelni az U16-os világbajnokságon, emellett az U18-as keretbe is megpróbálja beküzdeni magát.

Ábrahám Csaba, a GYVSE elnöke szerint Lucában minden megvan, hogy a legmagasabb szintre eljusson.

„Roppant alázatos, szorgalmas, eltökélt, okos, jó tanuló. Tudja, hogy rengeteget kell még dolgoznia, de csinálja is becsülettel, aminek remélhetőleg meg is lesz az eredménye. Győrben 2002 óta van vízilabda, mindig is az utánpótlásra fektettük a nagy hangsúlyt, mert alapok nélkül nincs felnőttcsapat sem. Szerencsére vannak Lucának elődei, hogy csak a világbajnoki címig jutott Tomaskovics Esztert, vagy az Európa-bajnok, most olimpiai bronzéremmel visszavonult Gangl Edinát említsem, akiknek szintén Győrből indult az útjuk. Az elmúlt évekből is vannak tehetségeink, akikre a nagyobb klubok már le is csaptak, mint Peresztegi-Nagy Kinga és Pőcze Panna. Nyilván ez egyrészt öröm, másrészt viszont a mi szempontunkból nem mindig kedvező, így, hogy az ob I-ben vagyunk, illetve az egyetem segítségével más életpályamodellt tudunk mutatni a sportolóinknak, kicsit könnyebb őket itt tartani, amiből a győri póló is profitálni tud” – mondta a sportvezető.

Sikeres év hiányérzettel

Csapatban a Sopron Basket női kosarasai érdemelték ki a 2021 legjobbja címet, miután megnyerték a bajnokságot és a Magyar Kupát, az Euroligában pedig bejutottak a négyes döntőbe, ahol negyedikek lettek.

Gáspár Dávid vezetőedző szerint nem lehetnek elégedetlenek, de azért még mindig van benne hiányérzet.

„Az elődöntőben olyan játék­elemekben maradtunk alul a Salamancával szemben, amit képes lett volna a csapat megugrani. Emiatt érzek még most is egy kis űrt, de természetesen ennél rosszabb sose legyen egy szezon” – kezdte a szakember, aki úgy érzi, rengeteget fejlődött a Sopron kispadján.

„Sokat segít a stáb és Török Zoltán ügyvezető is hatalmas tapasztalatával” – tette hozzá Gáspár Dávid.

Fegyverneky Zsófia csapatkapitány szerint is jól sikerült a tavalyi szezon, és reméli, idén is legalább ilyen eredményesek lesznek.

„Itthon tőlünk mindenki a győzelmeket várja, viszont rendkívül kiegyensúlyozott a bajnokság, több a jó csapat, a jó játékos, komoly szakmai munkát végeznek az ellenfeleknél is. Ennek ellenére szeretnénk megvédeni a címeket, és az Euroligában is vannak álmaink, céljaink” – fogalmazott Fegyverneky Zsófia, aki egy évet még biztosan játszik a zöld-sárgáknál, mert mint mondta: még mindig szeret kosárlabdázni.