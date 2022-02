ETO Akadémia – Tarr Andráshida SC 4-0 (2-0)

Győr, ETO Park. V.: Jakab (Volentics, Molnár).

ETO Akadémia: Ruisz – Szalka (Hanzli 60’), Vidnyánszky Á., Pereira (Tullner 60’), Tamás K., Tóth R., Szabó T., Szimcso (Ignácz 60’), Vidnyánszky M. (Mitring 60’), Klausz, Sipőcz (Szabados 71’). Vezetőedző: Király József.

Andráshida: Kálovits – Czotter (Sohár 63’), Szinay (Fekete 68’), Bakó, Temlén, Pataky, Dömötörfy, Németh R., Fábián, Wettstein (Ábrahám 63’), Karóczkai. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Gsz.: Klausz (29’, 76’), Vidnyánszky M. (44’), Szabó T. (58’).

Jól kezdte az ETO Akadémia a mérkőzést, mindjárt a legelején Klausz került helyzetbe Szalka passza után, a fiatal támadó egyből lőtt, Kálovits bravúrral védte a jobb alsóba tartó labdát. A 9. percben Tóth R. adott középre, ismét Klausz ért oda először, ám ezúttal nem találta el a kaput, egy pattanás után fölé lőtt. Bő negyedóra játék után Tamás K. szöglete találta meg a hosszún Szalkát, akinek a fejesét a kapufára tolta a vendég hálóőr. A 29. percben sikerült megszerezni a vezetést. Szimcso tálalt Klausz elé a tizenhatoson belül, aki egy átvétel után kilőtte a hosszú alsót 1-0. Az első félidő utolsó percében a Győr megduplázta az előnyt. Tóth R. szép egyéni alakítás után verekedte be magát a kapu előterébe, majd egy pontos passz után ziccerbe hozta Vidnyánszky Mátyást, aki közelről a hálóba lőtt 2-0. A második félidőt is az akadémisták kezdték aktívabban, a 48. percben Szalka tálalt Tamás K. elé sarokkal, aki kiszorított szögből kevéssel lőtt fölé. Tíz perccel később Szabó T. vezette középre a labdát, majd jó húsz méterről ballal hatalmas gólt lőtt 3-0. A 76. percben Hanzli ment le az alapvonalig, majd az érkező Klausz elé gurított, aki állítás nélkül a rövid alsó sarokba lőtt 4-0. Ezzel kialakult a végeredmény, ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott a Győr.

Király József: - Ellenfelünk sportszerűen küzdött és helyt állt, amíg bírták erővel. Dicséret illeti fiataljainkat az elmúlt két mérkőzésen mutatott teljesítményért. A mai meccsen jobban és pontosabban játszottunk, mint múlt héten. Szép akciókat vezettünk, amikből szép gólokat tudtunk szerezni, emellett több helyzetet is kialakítottunk. Jövő héttől elindul egy nehéz sorozat, melyben magasabb osztályt is megjárt játékosokkal fognak találkozni fiataljaink. Reményeink szerint ezen is helyt fogunk állni és felvesszük a ritmust.