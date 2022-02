Soroksár SC–ETO FC Győr

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, vasárnap, 14.00. V.: Nagy N.

Ekőzetes - Ráfér a javítás a tavaszt nagyon rosszul kezdő ETO-ra. Klausz László csapata előbb hazai pályán 2–0-ra kikapott a Haladástól, majd 1–0-ra Szentlőrincen, legutóbb pedig Győrött ért el 2–2-t a mezőny hátsó régió­jában tanyázó Budaörssel szemben.

„A múlt heti, Budaörs elleni mérkőzés első félidejében mutatott játékkal elégedett voltam – kezdte Klausz László.

– Volt kellő agresszivitás a csapatban, megvoltak a helyzeteink és gólokat is sikerült szerezni. A második játékrészben nagyon meg akartuk őrizni az előnyünket, kissé görcsössé váltunk, és a végén sajnos egy jól eltalált lövéssel pontot mentett a Budaörs. Átbeszéltük a hibákat, ennek tudatában lépünk pályára most vasárnap. Véleményem szerint ez nehezebb mérkőzés lesz, mivel a Soroksár nagyon jó játékoskerettel rendelkezik, ősszel hazai pályán sem sikerült legyőznünk őket, de bízom benne, hogy most, idegenben meg tudjuk mutatni azt az arcunkat, amit az előző félévben mutattunk.”