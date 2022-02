Gyirmót FC Győr–ZTE

Alcufer Stadion, szombat 17.00.

Előzetes - A kék-sárga együttes az egyedüli az élvonalban, amely tavasszal eddig százszázalékos: három mérkőzésen kilenc pontot szerzett. Nehéznek ígérkező, ám nyerhető összecsapás vár ma a remekül rajtoló gárdára. A jó sorozatot szeretnék folytatni a zalaiak ellen is. „A ZTE-nek jó stílusa van. Inkább előbbre futballoznak, de tudnak zártan is védekezni. Nekünk minden meccs nagyon nehéz, és koncentráltan kell játszani ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Hazai pályán létfontosságú lenne a győzelem, nagyot lendítene rajtunk. Azt gondolom, hogy jó formában vagyunk” – vélekedett Csertői Aurél vezetőedző. Hajdú Ádám a gyirmóti csapat egyik legjobbjának bizonyult a Paks ellen. „A sikerek hatására nyilván jobb a hangulat az öltözőben. A ZTE ellen is azokat az erényeinket szeretnénk csillogtatni, mint az eddigi meccseken, és akkor újra megszerezhetjük a három pontot” – nyilatkozta a játékos a klub honlapján.