Gyirmót FC Győr–Újpest

Alcufer Stadion, ma 17.00.

Előzetes - A mérkőzés igazi „kiesési rangadó” lesz, mivel a lila-fehérek csak jobb gólkülönbségükkel előzik meg az utolsó előtti hazaiakat. Csertői Aurél vezetőedző:

– Odatettük magunkat, megérdemelten nyert a csapat Kispesten. Erősek voltunk, bár elég felforgatott összeállításban léptünk pályára, ami úgy néz ki, bizonyos szintig működött, ám azt gondolom, az Újpest jelen állás szerint jobb csapat, mint a Honvéd. Láttuk a Fradi elleni játékát, egyenrangú ellenfél volt, gyors csapat, s jó focistái vannak. Úgy hiszem, az Újpestnek nem lesznek kiesési gondjai, van nála gyengébb csapat is, számunkra azonban minden egyes pont nagyon fontos. Igaz, van még hátra elegendő mérkőzés, de csak extra teljesítménnyel tudunk az osztályban benn maradni. A betegségek mellett egyéb gondok is sújtják a csapatot, Radics és Simon is megsérült a héten. Nehezen térnek vissza a betegeink, nagyon sok orvosi vizsgálat szükséges ehhez, addig nem is edzhetnek.

A Budapest Honvédnál szerdán kinevezett új vezetőedző, Nebojsa Vignjevic Kisvárdán mutatkozik be. A kispestiek már ősszel is csalódást keltően szerepeltek, a tavaszi idényt pedig az akkor még sereghajtó Gyirmóttól elszenvedett vereséggel kezdték, így a klub vezetősége a váltás mellett döntött: Horváth Ferenc helyére az Újpest korábbi szakembere érkezett.

A további program: MTK Budapest–ZTE FC (tegnap, lapzárta után). Szombat: Kisvárda–Honvéd, 14.45; MOL Fehérvár FC–DVSC, 19.30. Vasárnap: Mezőkövesd–Puskás Akadémia, FC, 14.15; FTC–Paksi FC, 17.15.