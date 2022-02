Tavaly augusztusban írtunk Balázs Bencéről, arról az ötéves mosonszentmiklósi kisfiúról, akinél hároméves korában diagnosztizáltak gerincvelői izomsorvadást. Volt futballista édesanyja és édesapja nagy harcot vív kisfiuk gyógyulásáért, s a család mellé állt több sportegyesület is. Korábban az ETO FC, a várbalogi és a mosonszentmiklósi labdarúgócsapat, legutóbb pedig a lipóti futballisták is hozzájárultak a mindig mosolygós kisfiú gyógy- kezeléséhez.Mindennek és a rendszeres orvosi beavatkozásoknak, rehabilitációnak hála, Bence az elmúlt évben látványosan sokat erősödött.

„Szerencsére javult kisfiunk állapota, mindig látni egy icipici előrelépést – mondja örömmel Bence édesanyja, Ágnes. – A háromlábú botjaival képes már egy ideig megállni, ezek nélkül úgynevezett maciállásba, négykézláb tudja feltornázni magát, onnan pedig le tud guggolni, és a térden járás is megy már. Számunkra ezek is rengeteget jelentenek, hitet adnak, hogy egyszer majd a lábán is elindul, pedig régebben az egyik doktornő azt mondta: amit elveszített, már nem fog visszajönni. Nos, Bence erre rácáfolt, mert azért csak felállt.”

A kis beteg négyhavonta kap a gerincébe injekciót.

„Azt hiszem, elsősorban ezeknek köszönhető a fejlődés, de sokat számít a többi segédeszköz használata és a rengeteg torna is. Előbbieket kezdi most már kinőni, s kezdhetünk majd az újakért »harcolni«, amit persze mindenképp megteszünk.”

Sokat javult az izomsorvadásos mosonszentmiklósi kisfiú állapota, Bence kis segítséggel rövid ideig már meg is tud állni. Fotó: B. Á.

Szó volt korábban egy olaszországi utazásról, ahol egy speciális SMA-központban felmérnék az állapotát, s kaphatna segédeszköz-ajánlást a kisfiú.

„Ez egyelőre álom marad, mert az alapítványunk még annyira friss, hogy nem fogadhatjuk az adózók egyszázalékos felajánlásait.”

A koronavírus miatt pedig egyelőre a meccsnézés is csupán a szobában lehetséges.

„Bence szereti nézni a sportokat, főleg a futballt. Amíg lehetett, ki is jártunk meccsekre, de a vírus miatt a tavaszi rajt számunkra csúszik kicsit. Marad a tévé, ami előtt azért továbbra is együtt szurkolunk majd.”