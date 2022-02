A cél az, hogy két és fél év múlva legyen magyar paraevezős az ötkarikás játékokon. Erre a legnagyobb esélye Pető Zsoltnak van, aki a tokiói játékokról csak kevéssel maradt le. A szakember büszke arra, hogy továbbra is ő irányíthatja tanítványai munkáját a válogatottban, mert ez jó visszajelzés számára.

„Természetesen nagyon örülök, hogy tovább dolgozhatok ebben a pozícióban, mert ezzel az eddigi munkámat ismerték el, ugyanakkor közel sem jelenti azt, hogy hátra lehetne dőlni. Van ugyanis feladat bőven. Sajnos az ország legtöbb klubjánál még nem nagyon vannak meg a feltételei annak, hogy sérült sportolókkal foglalkozzanak. Nincsenek a csónakházak akadálymentesítve, és szakember is kevés van. Az mindenképpen pozitív, hogy az egyetemen két éve elkezdődött az edzők oktatása parairányba is. Specifikus sportági képzésre van szükség, emellett rengeteg pluszmunkára és -energiára. Az, hogy egy mozgássérült evezős vízre szálljon, minimum hatvan-­hetven perccel több időt vesz el az edzésből, hiszen a hajót is el kell rendezni a vízen, a versenyzőt is besegíteni, majd az edzés végén ugyanígy el is kell pakolni. Ezt pedig nem sokan tudják vállalni” – mondta a szakember, aki 2009-ben, még Mosonmagyaróváron kezdett sérültekkel foglalkozni. Felesége a mai napig ott dolgozik.

Nagy Gábor 2016-ban visszatért Győrbe, ahol 62 tíz- és tizenhat év közötti ép sportoló mellett jelenleg tizenegy paraevezőssel foglalkozik. Köztük Pető Zsolttal, aki csak hajszállal maradt le a tokiói paralimpiáról.

„Nagy törés volt, hogy nem sikerült kijutni. A paraevezés 2008 óta szerepel az olimpiai programban, most először nem sikerült kvótát szerezni. Hozzáteszem, Európából bitang nehéz kijutni, más kontinensről több olyan versenyző is volt, aki Zsolt mögött végzett a világversenyeken, de mégis elég volt neki a kijutáshoz, hiszen az adott régióban sokkal kisebb a konkurencia. Most azon dolgozunk Zsolttal, hogy Párizsban ott lehessen majd” – fogalmazott Nagy Gábor.

Az országban egyébként jelenleg mintegy harminc paraevezős van, közülük majdnem hússzal Nagy Gábor és felesége foglalkozik Győrben, valamint Mosonmagyaróváron.