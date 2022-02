Várhatóan a napokban lesz új tulajdonosa az ETO-stadionnak, amelynek elnevezésével nemrég az Origo sportoldalán is foglalkoztak. A Szpíker Korner adásában Lantos Gábor rovatvezetővel Ballai Attila, a Mediaworks főigazgatója, valamint Edvi László sportújságíró beszélgetett arról, hogy a Mágus, azaz a nyolcvanas évek győri sikeredzője, Verebes József vagy az olimpiai bajnok és BEK-elődöntőben is szereplő győri labdarúgó, későbbi klasszis játékvezető, Palotai Károly is lehetne a névadó.Ballai Attila (aki épp akkor, amikor az ETO Verebessel szárnyalt, élt egy évet Győrben) Verebes mellett tette le a voksát, mert szerinte a Mágus harmincezres szurkolótábort s egy százezres várost hozott őrületbe.

„Soha a magyar futballban, egyetlen városban, egyetlen klubban olyan őrületet nem éltem meg, mint akkor Győrben, és ez egy személynek volt köszönhető: Verebes Józsefnek” – fogalmazott a főigazgató.

„Palotai Károly olimpiai bajnok volt, BEK-elődöntőt játszott, gólokat lőtt, majd elismert, nemzetközileg is kimagasló szintű játékvezető volt. Óriási meccseket vívott, hatalmas pályafutása volt, s bár Békéscsabán született, Győrben élte az életét s ezer szállal kötődött a városhoz” – érvelt a sportújságíró.

Verebes Józseffel focitörténelmet írtak a győri zöld-fehérek.

A kérdéssel kapcsolatban megosztottak a vélemények, rengeteg a pró és a kontra.

Megkerestük Verebes József lányát, Krisztinát, aki édesapja halála után egy évvel könyvet jelentetett meg „Az én Mágusom, Verebes József” címmel. Számára nagyon fontos, hogy édesapja emlékét méltóképpen őrizzék, noha már egy utca viseli a nevét Győrben.

„Csodálatos lenne, ha egyszer Verebes József Stadionról beszélhetnénk majd – kezdte Krisztina. – Bevallom, engem meglepett, amikor szóba került Palotai Károly is mint lehetséges névadó. Ne értsen félre senki, rendkívül tisztelem, tiszteljük Karcsi bácsit és amit elért, de mi úgy tudtuk, apu mindenekfelett állt Győrben, ha fociról, az ETO-ról volt szó. Mióta az eszemet tudom, ezt halljuk. Amióta megtörtént az Origón a beszélgetés, rengeteg üzenetet kapok. Sokan írták azt, hogy nem is kérdés, apuról kell elnevezni a stadiont. Én nem tudom, de nem is akarom eldönteni, ki adott többet a városnak, a klubnak. Ami biztos, otthon nálunk nem telt el nap, hogy ne emlegettük volna az ETO-t. Apu a szívét és a lelkét adta a klubért. Imádott Győrbe járni az utolsó időszakában tanácsadóként is. Az utolsó interjújában, amit épp a Kisalföldnek adott, is azt mondta: »Nagyon vigyázzatok az ETO-ra!« Apu Győrben öt év alatt öt érmet szerzett a csapattal, de nem csupán érmek voltak, amit az ETO-val elért. Igazi focitörténelem volt, legendás korszaka a klubnak.”

Palotai Károly példakép, igazi kapitánya volt az ETO-nak. Forrás: Szabó Miklós

Egy szurkoló szerint lehetne megoldás a névadásra.

„Az egyik fórumon vetette fel valaki, hogy mi lenne, ha a területet, ahol a stadion áll, neveznék el Karcsi bácsiról, a stadiont pedig apuról. Így a Palotai téren állna a Verebes-stadion. Én jó ötletnek tartom. Legyen is bármi a döntés, arra kérek mindenkit, fogadják azt el. Ne árnyékolja be semmi a két kiváló sportember, apu és Karcsi bácsi emlékét” – tette hozzá Verebes Krisztina.

A névadással kapcsolatban megkerestük az ETO korábbi bajnok labdarúgóját, a klub volt elnökét, Szániel Jánost.

„Úgy gondolom, mindketten méltóak lennének arra, hogy róluk nevezzék el a győri stadiont. Verebes József kiváló edző volt, aki valóban sokat tett a klubért. Ezzel együtt, ha engem kérdeznének, egyértelműen Palotait jelölném. Ő egy példakép, igazi kapitánya volt az akkori ETO-nak, mindenki felnézett rá. Volt is respektje, mert ha egy-egy vitánál megszólalt az öltözőben, akkor csend lett. Nem volt, aki ne fogadta volna el a véleményét. Meghatározó személyiség volt a pályán belül és kívül is. Mindezek mellett jó futballista volt, s lett aztán kiváló, elismert játékvezető, akinek soha nem lehetett megkérdőjelezni a döntéseit. Mindenki tisztelte s szerette. Nem tudom, ki dönt majd, de örülnék, ha róla neveznék el a győri stadiont.”