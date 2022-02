Üstökös FC Bácsa

Az éllovastól senki nem távozott, de ketten érkeztek: Szalai Ádám (Ausztria) és Németh Arnold (Kapuvár).

„Amit terveztünk, kilencven százalékban végre is tudtuk hajtani a téli felkészülés során, de ahogy sokakat, minket is komolyan hátráltatott a vírusjárvány. Az időjárás azonban kegyes volt hozzánk, s egy meccset élő füvön is tudtunk játszani, ami fontos volt. Nagyon jól sikerült az ősz, s talán túl is teljesítettük az elvárásokat, célul az első hat hely valamelyike volt kitűzve, ez tavaszra annyiban módosul, hogy szeretnénk a bajnokság végét dobogón befejezni – árulta el Rozmán László, a bácsaiak szakvezetője.

Csornai SE

A csapatból távozott Babina Erik és Nagy Lionel. Érkezett Ficsór Dávid (Ménfőcsanak), valamint az U19-es keretből Sulyok Marcell és Sulyok Dániel csatlakozott a felnőttekhez.„Kemény felkészülésen vagyunk túl, melynek fizikális részével elégedett vagyok, elvégeztük a tervezett munkát. Ami a felkészülési mérkőzéseket illeti, itt már vegyes a kép, voltak jó meccseink, de váratlan vereségeink is. Régóta nem volt ennyire kiegyenlített a megyei bajnokság, három-négy csapat is esélyes lehet az aranyéremre, s mivel túl nagy mozgás nem volt a keretünkben, megpróbáljuk helyi fiatalokkal megcélozni a dobogó legmagasabb fokát. Kíváncsi vagyok magam is, hogy sikerül elkapnunk rajtot” – mondta Varga Péter szakmai igazgató.

Lipót Pékség

Lipótra Bella Ervin (Ausztria), Füleki Norbert (SC Sopron) és Csernyinszki Szerhij (Dabas) érkezett, míg Farkas Balázs (Balatonfüred), Farkas Tamás (Kimle), Bieder Gábor (Ausztria) pedig távozott.„Többször betegségek akadályozták a felkészülésünket, emiatt nem tudtunk minden alkalommal teljes kerettel kiállni az edzőmérkőzéseken. Ennek ellenére elégedettek vagyunk, hiszen akik rendelkezésre álltak, végigdolgozták ezt az időszakot. Tavasszal tizennyolc fős kerettel dolgozunk, amellyel az a célunk, hogy a dobogón végezzünk” – mondta Kalmár László elnök.

Koroncó

Az együttesből Németh Dániel (DAC) távozott, s egy fuballista, Varga Gábor (Ausztria) érkezett.„Nem volt nagy változás, s amit télen szerettünk volna, azt a kedvezőbb időjárásnak is köszönhetően el tudtuk végezni. Meg tudtuk tartani az edzéseinket, ami fontos ezen a szinten. Nagyjából megúsztuk sérülés és betegség nélkül az elmúlt időszakot, rendben várhatjuk a rajtot. Célunk legalább megőrizni a jelenlegi pozíciónkat, de jó lenne azért dobogón végezni. Szeretnénk beleszólni az érmes helyekért folyó csatába” – szögezte le Germán Ferenc edző.

Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak

Távozott Faragó Tomás, Lelkes Mátyás, Nagy Ádám, Vígh Balázs pedig befejezte a labdarúgást. Érkezett Szelle Ludovit, Varga Marcell, Szilvágyi Milán és Mógor Dávid.„Nem ez volt pályafutásom legjobb felkészülése, nagyon elkapott bennünket a koronavírus-járvány. Szinte mindenki elkapta, s az utóbbi egy-két hétben kezdtünk valamelyest kiegyenesedni. Ezzel együtt célunk, hogy ott maradjunk az élbolyban, szerintem a kerettel s az új igazolásokkal ezt el is lehet érni” – emelte ki Csató Sándor edző.

Kapuvári SE

Kapuvárra öten érkeztek: Tifán-Péter Bence (Gyirmót), Hauzer Bálint (Pápa), Rózsavölgyi Patrik (DAC), Póczik Richárd (Bőny), Tóth Kristóf (Fertőszentmiklós). Távozott Püspök Péter (Ausztria), Bánfalvi Richárd (Jánossomorja), Németh Arnold (Bácsa), Szilvágyi Milán (Ménfőcsanak), Ács Martin (Beled), míg Fekete Dániel abbahagyta a játékot. A KSE kapusedzői poszton is erősített: az egyéb elfoglaltságai miatt távozó Takács Csaba helyett a korábban az élvonalban is edzős- ködő Ulbert Tibor érkezett.„Jól sikerült a felkészülésünk, öt megfelelő erősségű megyei első osztályú csapattal találkoztunk, a mérvadó azonban a hétvégi, Óvár II elleni rangadó lesz. Ez eldönti, hol tartunk. Tavasszal elsősorban az lesz a cél, hogy megőrizzük az ötödik helyünket” – fogalmazott Böcskör Zsolt elnök.

Soproni FAC 1900

Érkezett Ratatics Bálint (Hegykő) és Dancsecs Kevin (SVSE). Távozott Tóth Olivér, Kovács Ottó (SC Sopron), Kulcsár Ábel (Ausztria).„A felkészülésünk elég hányattatott volt, a vírus eléggé megnehezítette, létszámhiányosan tudtunk csak edzeni és két mérkőzést is le kellett mondanunk. Hétvégén hazai pályán szeretnénk jól rajtolni, ez megalapozhatná a tavaszt, ahol továbbra is a középmezőnyben szeretnénk végezni” – mondta Katona Sándor edző.

Credobus Tehetségközpont

Érkezett Germán Marcell (Abda), míg Kopácsi Trisztán (Dunakiliti) távozott.„Összességében elégedett vagyok a felkészülésünkkel, hiszen hétből hat edzőmeccset megnyertünk. Az edzéslehetőségekben akadt problémánk és a vírus miatt voltak hiányzóink, akiket fiatalokkal próbáltunk pótolni. Tavasszal úgy gondolom, az első öt hely valamelyikének megszerzése reális cél lehet, emellett az a célunk, hogy a fiatal tehetségeink fejlődjenek és beleszokjanak a felnőttfutballba” – nyilatkozta Horváth Csaba edző.

Carbodent-Vitnyéd

Távozott Soós Áron (SFAC), Simon Márton felfüggeszti pályafutását. Kiss Erik (Veszkény), Szarka Patrik (Rábatamási) kölcsönbe kerülnek. Új játékosok Kalmár Dominik (SC Sopron), Gaál Zoltán (Jánossomorja), Selyem Bence (Rábaszentandrás) lesznek.„Bár a vírus minket is megtizedelt, összességében jól sikerült a felkészülés, lelkesen edzettek a fiúk. Számunkra ajándék ez az osztály, célunk elsősorban a szurkolóink kiszolgálása, s persze örülnénk, ha még feljebb léphetnénk a tabellán – mondta Szalai Csaba elnök.

Loland-Nyúl

Nyúlon közvetlenül az első csapatba nem érkezett játékos, azonban a megyei II. osztályú csapatba több fiatal is felkerült, akikre később számíthat Kovács Zsolt edző. A télen egy játékos, Kiss Zoltán távozott Bábolnára.„Az edzéslátogatottság a vírus sújtotta időkhöz képest egész jó volt. Jól sikerült a felkészülésünk, s habár az edzőmeccseken változóak voltak az eredmények, inkább a megfelelő terhelés volt a lényeg. Ősszel sok olyan találkozót vesztettünk el, ahol a látottak alapján többet érdemeltünk volna, így tavasszal szeretnénk több pontot szerezni és a játékban mi dominálni” – nyilatkozta.

DAC-Nádorváros

Távozott a gólerős Rózsavölgyi Patrik (Kapuvár), Bene Kevin (Pannonhalma), Váczi Milán (Dunaszeg) és Szőke Máté (Ausztria). Érkezett Torma Dávid (Ménfőcsanak) és Németh Dániel (Koroncó).„Ami a felkészülést illeti, elég vegyes a kép, a betegségek minket sem kerültek el. Bár a minőség nem rossz, létszámban nem túl erős a keretünk, összesen tizennégy felnőtt játékossal számolhatunk. Az ősz nem lett valami jó, de bízom benne, a több hazai mérkőzés miatt is szebb lesz a tavaszunk – mondta Jäkl Antal edző.

Abda-VVFK Bau

Egy játékos, Jász Dominik (Hédervár) távozott, s egy, Menyhárt István (Fertőszentmiklós) érkezett.„A tervezett ötből csupán három felkészülési mérkőzést tudtunk lejátszani, de nyilván más csapatoknál is közbeszólt a járvány. Hektikus volt az őszünk, remélhetőleg nem ilyen lesz a tavasz. Egyértelműen a középmezőny elérése a célunk” – szögezte le Tóthpál Gábor elnök.

Jánossomorja

Egyetlen távozóval kellett számolni, Gaál Zoltánnal (Vitnyéd) Jánossomorján. Négyen viszont érkeztek: Papp Zsolt és Vígh Máté (Újrónafő), Bánfalvi Richárd (Kapuvár), s Karika Róbert (Halászi) igazolt a csapatba.„Edzésekkel, edzőmérkőzésekkel folyamatosan tudott készülni az együttes, melynek tavaszi célja, hogy megtartsa tagságát ebben az osztályban. Nyáron szeretnénk majd megerősíteni a keretet, s egy még ütőképesebb csapatot kialakítani – fogalmazott Molnár Gábor elnök.

Pannonhalma-Horn

Pannonhalmán távozó nem volt, érkezett Bene Kevin Pál (DAC) és Turi Dániel (Rábapatona).„Nagyszerűen sikerült a felkészülésünk, a srácok végig partnerek voltak és amit terveztünk, azt maximálisan megvalósítottuk. Egy jó tavaszi rajt azt hiszem nagy segítség lenne, hogy elérjük a céljainkat és a bennmaradást” – fogalmazott Forika János edző

Győrszentiván

Érkezett Horváth Csanád, aki hosszabb nagypályás kihagyás után tér vissza a futballba, míg Maros Róbert Mezőörsre távozott.„Nem túl jó helyzetben várjuk a folytatást, de a felkészülésünk jól sikerült. Habár a keretünk elég szűk, igyekszünk fiatalokkal feltölteni és mindent megteszünk a biztos bennmaradás kiharcolásáért” – mondta Litresits Levente szakosztályvezető.

Gönyű

Érkezett Sánta András (legutóbb Ménfőcsanak), Kuti András (Ausztria), Vadász Viktor (ETO), Ozoróczi Norisz (Ács) és Töreki Amand (SC Sopron), valamint Harcz István edző, míg Takács Norbert abbahagyta a labdarúgást.„Az utolsó meccsen már jó volt a játék. A korábbi találkozókon a betegségek és a munka miatt még nem mindig tudtunk teljes kerettel kiállni. Tavasszal nem lehet más a célunk, mint a bennmaradás kiharcolása” – fogalmazott Vígh Tibor elnök.