Sok mérkőzést játszottak

„Nagy változás nem történt a téli szünetben, távozó nincs a csapatból, s egyetlen új igazolás, amiről beszámolhatok – kezdte az edző. – A tizenkilenc éves Jakab Dávid Sopronból érkezett hozzánk. A támadó-középpályás egyelőre fél évre került Gyirmótra, s bizonyíthatja, hogy ő lehet majd az egyik fiatal – a bajnokságban maximum négy úgymond idősebb játékos szerepelhet –, akivel a jövőben számolhatunk az együttesben.” A felkészülés során a Gyirmót II egyetlen meccset sem nyert meg, a tréner szerint mégis hasznos volt az elvégzett munka.

„Nagyon sok edzőmeccset kötöttünk le, amelyeken kimondottan erős, NB-s és megyei első osztályú csapatokkal is találkoztunk. Kell is a mérkőzés a fiataloknak, hiszen csak így szerezhetnek rutint a felnőttfutballban. Ezeken a meccseken direkt nem kértünk az élvonalból visszajátszókat, hogy minél több fiatal szerepelhessen. A játékosaink fejlődése szempontjából mindenképp értékesek voltak ezek a mérkőzések. Célunk továbbra is olyan fiataloknak játéklehetőséget biztosítani, akik aztán eljuthatnak az élvonalbeli gárdába. Szerencsére akadt erre már példa: Kovács Dominik és Mayer Ádám már többször is lehetőséghez jutott az NB I-es együttesben, Csörgő Viktor pedig a legutóbbi két találkozón is játszott. A bajnokságban eddig harminc pontot gyűjtöttünk, további huszonöttel már elégedett lennék.”