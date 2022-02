„A foci szeretete nálam apai örökség – kezdi Gruber Zsombor. – Az apukám szintén focizott, később sokáig volt edzőm Győrszentivánon. Tőle örököltem a dolgaimat. Kisgyerekként lettem a csapat játékosa, majd ezt követően az ETO hívására hozzájuk igazoltam, ott öt évet töltöttem. Aztán úgy éreztem, váltanom kell: tetszett a felcsúti létesítmény, a Puskás Akadémia az ország legjobb játékosait vette meg, és nagyon jó csapat alakult ki. Szerettem volna fejlődni, és úgy éreztem, ott többet tudnék, így tizenhárom évesen a Puskáshoz kerültem, ahol összesen négy évet futballoztam.”

Az elmúlt év többszörösen is szerencsésen alakult a 180 centiméter magas, ballábas támadó számára. A Puskás–Suzuki-kupán a legjobb játékosnak választották meg, majd 16 évesen a felnőttgárdában is pályára léphetett az FC Inter Turku elleni idegenbeli Európa-konferencialiga-mérkőzésen.

Gruber Zsombor (piros-kékben) bízik benne, hogy tavasszal bemutatkozhat a svájci első ligában.

„A Suzuki-kupán a Basel egyik megfigyelője látott, és nagyon megtetszett neki a játékom – folytatja Gruber Zsombor. – Ajánlatot tettek értem, és mivel szerettem volna külföldre igazolni, így megnyílt a lehetőség előttem. Kint minden olyan, mint amilyenre számítottam, nem ért váratlanul semmi. Annyi a különbség a hazai és az itteni labdarúgás között, hogy a játékosok agresszívabbak a pályán, de úgy érzem, hogy technikailag Magyarországon járunk előbbre. Az edzésekbe fektetett energiában látom a legnagyobb különbséget a kintiek javára. A Baselnek van egy tizenkét lakásból álló háza tíz percre az akadémiától, és itt csak külföldi, illetve válogatott játékosok laknak. Szóval nem olyan, mint egy kollégium, van egy szakács, aki főz ránk, de ha betöltöm a tizennyolcadik életévemet, az étkezést már nekem kell megoldanom.”

A tehetséges fiatalember karrierje egyelőre Baselben is hibátlanul alakul.

„Tél óta a második csapat tagja vagyok, és már két edzőmeccsen a felnőttben is bemutatkoztam, az első mérkőzésen gólt is tudtam szerezni – mondja a támadó, aki a német másodosztályú Sandhausen ellen a 66. percben lőtt közeli találatával állította be a 3–1-es végeredményt. – Az elmúlt vasárnap volt az első forduló a svájci harmadosztályban, ahol hetvenöt percet játszottam. Támadó vagyok, a kétcsatáros felállásban az egyik szoktam lenni, de néha center is. Itt Baselben inkább jobbszélsőként játszom, de a támadó középpályás posztja sem áll messze tőlem.”

A Basel nemrégiben egy másik magyar támadót is igazolt a 76-szoros válogatott Szalai Ádám személyében, aki a bemutatkozása alkalmával gólt szerzett.

„Négy-öt napja van itt, ha jól tudom. Az is mutatja, hogy milyen klasszis játékos, hogy két edzéssel a háta mögött ilyen teljesítményre volt képes. Sajnos még nem találkoztam vele, de szerintem nemsokára összefutunk, és remélem, kapok tőle néhány jó tanácsot – teszi hozzá mosolyogva az U18-as magyar válogatott Gruber Zsombor, aki ritkán találkozhat a szüleivel: – Minden hétvégén meccset játszom. Télen voltam otthon három hetet, ha a válogatottban szerepelek, akkor egy-egy éjszakát általában otthon tudok tölteni. A szüleim egyszer voltak kint nálam, de az elmúlt fél évben a Covid miatt nagyon nehézkes volt az utazás.”

Gruber Zsombor itthon NB I-es mérkőzésen már ült a kispadon, azt reméli, hogy tavasszal egyet előreléphet, a svájci első ligában már pályára is léphet:

„Azon vagyok, hogy minél előbb sikerüljön. És nem titkolt célom, hogy egyszer majd a Bajnokok Ligájában is szerepeljek és gólt szerezzek.”

Lehet, hogy éppen a Basel színeiben.