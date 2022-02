"Azt gondolom, pont került egy korszakra, most más területen szeretnék bizonyítani – kezdte az egykori világklasszis játékos. – Igazából nem hiányzik az edzés, a sok utazás, a meccs, bár azért most januárban a férfi Európa-bajnokságon eljátszottam a gondolattal, hogy nem lenne rossz egyszer húszezer néző előtt pályára lépni, de alapvetően tudom, hogy az én pályafutásomnak már vége.”

Görbicz Anita elmondta: van dolga bőven, az utánpótlásban és az akadémián is sok a feladat.

„Elsősorban ezzel a területtel foglalkozom, bár kapcsolatban vagyok az első csapattal, én most a fiatalokra koncentrálok, őket szeretném ösztökélni arra, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy megvalósítsák az álmaikat” – folytatta a sportvezető.

„Nem volt egyszerű egyből ide átülni, de örömmel csinálom, és szeretném is mielőbb jól megtanulni. Érdekesség volt látnom, hogy mennyi munka van amögött, hogy a csapat kifusson a pályára. Akkor csak annyi dolgom volt, hogy megérkezzek a csarnokba, aztán következett az öltözés, a taktika, a bemelegítés, majd jött a meccs. Nem is érzékeltem, mennyi mindennek kell stimmelnie, hogy mi egyáltalán játszhassunk” – osztotta meg tapasztalatait

Görbicz Anita, aki szerint annak idején sem volt könnyű egy fiatalnak bekerülnie a csapatba.

„Nem gondolnám, hogy nekem, nekünk egyszerűbb volt. Sőt, most például szabály is van arra, hogy a tizenhatos meccskeretbe – mikor én kezdtem, még csak tizennégy volt – az utolsó két helyre csak húsz éven aluli játékost lehet nevezni. Ami nagy törés a fiataloknak, hogy a Covid miatt szinte másfél év kiesett számukra. Azon kell dolgozni, hogy még több képzést kapjanak a gyerekek, fizikálisan újra fel kell építeni őket úgy, hogy közben megy a bajnokság. A jövőt illetően komoly terveink vannak, a cél nem lehet más, mint minél több és jobb játékost kinevelni, akik, ha lehet, itt Győrben fussák be azt a karriert, amiről álmodnak. Négyszemközt is sokukkal beszélek, motiválom őket” – mondta Görbicz, aki jelenleg nem tervezi, hogy edzős- ködésre adja a fejét.

„Az anyai szívem mondja ezt, mert játékosként nem volt se hétvégém, se hétköznapom. Szeretnék egy kicsit több időt tölteni a családdal, a fiammal, aki most elsős, szóval a suli után a tanulás a program, egyedül hétvégén tudunk programokat szervezni, persze, ha éppen nem játszik itthon a csapat. Emellett pedig még kereskedelem és marketing szakra járok Tatabányára. Szóval van dolgom, nem unatkozom, de élvezem, és ebben is szeretnék kiteljesedni” – mondta végezetül az egykori kiválóság.