Az ETO Akadémia fiataljai a negyedik helyről folytatják az idényt (mérlegük 11 győzelem, 5 döntetlen és 4 vereség), vagyis a Király József edző irányította együttes eredményes szezonon van túl. A keret azonban sokat változott a télen, s a folytatásban még több fiatal juthat szerephez.

Cserélődött a keret

„Többen is eligazoltak a csapatból, Szamosi Tamás a Kelen FC-ben, Márton Adrián és Katona Csongor Pápán folytatja pályafutását, a kapus Acsádi Bencének pedig, úgy tudom, jelenleg nincs még új csapata – kezdte Király József. – Őket egy még fiatalabb korosztály váltja, s nyilván majd az U19-es együttes szereplését is figyelembe kell vennünk, onnan többen is felkerülnek a harmad- osztályú csapathoz. Ilyen lesz az U18-as válogatott Deákovics Richárd vagy Tóth Rajmund, Tullner Péter, Kiss Ákos, Mitring Zsombor, Urblik Norbert és Vidnyánszky Mátyás is. Utóbbi csupán 2006-os születésű játékos. Nyilván ebből is látszik, hogy a célunk egyértelműen a fiatalabb korosztály szerepeltetése lesz. Szeretnénk őket a felnőttfutballban felépíteni, hogy egy komolyabb bajnokságban fejlődjenek, aztán amikor eljön az idő, a felnőttcsapatban is megállják a helyüket.”Az eddigi 2001-es játékosokat váltják a 2003 és 2006 között született fiatal labdarúgók.

„Jól és eredményesen szerepelt az együttes az elmúlt szezonban. Örömteli, s nem véletlen, hogy többen is helyet kaptak az NB II-es csapatban. Korábban Tamás Kornél, Sipőcz Bence, Szabó Tamás, Múcska Viktor, Américo Pereira, Tuboly Máté és Erdei Milán is bemutatkozhatott a jelenleg másodosztályú gárdában. Nem vallottak kudarcot, s bízom benne, sokat hallunk majd még róluk. A tavaszra előre tekintve, nyilván a megfiatalított csapattal nem lesz egyszerű az ősszel megszerzett pozíciót megtartani, de ahogy említettem, az elsődleges cél a fiatalok fejlődése. A stábbal, Igor Nicsenkóval és Tóth Józseffel együtt ezért dolgozunk, s ez a legfontosabb feladatunk” – tette hozzá Király József.