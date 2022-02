Örömteli hírt osztott meg velünk a Sopron Basket ügyvezetője, Török Zoltán. Klubtörténeti pillanat, hogy először a soproni kosárlabdasport története során, regnáló olimpiai bajnokként, csatlakozik csapatunkhoz az USA 3x3-as válogatottjával a tokiói olimpián aranyérmet szerzett Stefanie Dolson.

A palánkok alól és távolról is életveszélyes, 196 centiméter magas játékos a méltán híres UCONN egyetem növendékeként sajátította el a sportág finomságait, melynek tagjaként 2013-ban és 2014-ben is bajnoki címet ünnepelhetett. Egyike azon öt UCONN kosárlabdázónak, akik egyetemi éveik alatt átlépték pontok és lepattanók terén is az ezres határt.

A 30 éves, rendkívül jó versenyző hírében álló, kritikus pillanatokban sorsdöntő találatokat jegyző játékos a Washington Mystics soraiban kezdte meg WNBA karrierjét, mely 2021-ben, már a Chicago Sky színeiben, bajnoki címben csúcsosodott ki. Amerika mellett elsősorban Kínában építette karrierjét, Európába csak időnként jött át a szezonok végén.

Sokoldalúságát, a korosztályos és a 3x3-as válogatott után a felnőtt nemzeti csapatban is bizonyíthatja, miután egyike annak a 12 játékosnak, aki a február 10-12. között megrendezésre kerülő washingtoni VB selejtezőn képviseli az amerikai színeket.

Stefanie február 15-én érkezik Sopronba, és amennyiben az egészségügyi vizsgálatokon megfelel, akkor a miskolci Magyar Kupa Döntőn akár be is mutatkozhat klubunk színeiben. Szerződése a bajnoki szezon végéig szól, így a tervek szerint nem csak az Euroligában hanem a magyar bajnokságban is erősítheti a zöld-sárga mezes soproni csapatot.

Névjegy

Stefanie Dolson

Születési idő: 1992. január 8.

Magasság: 196 cm

Poszt: 4-5

Főbb állomáshelyei: UCONN, Washington Mystics, Chicago Sky, Sichuan Whale, Henan Phoenix

Kiemelkedő eredményei: 3x3 Olimpiai bajnok (2021), WNBA bajnok (2021), 2x NCAA bajnok (2013, 2014), 2x WNBA ALL-Star (2015, 2017)