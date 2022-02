„Nagy meglepetés volt számomra, hogy megkaptam ezt a díjat, néhány nap múltán is könny szökik a szemembe, ha rágondolok – fogalmaz Danyi László.

– Már önmagában a meghíváson meglepődtem, és amikor az ünnepség vége felé elkezdték az életutam ismertetését, akkor esett le, hogy én leszek a díjazott. Örülök, hogy valakiknek még eszébe jutottam, köszönöm nekik a díjat.”

Fiatalon kezdett dzsúdózni a győri Dózsa színeiben: 1967-től egészen 1981-ig aktívan versenyzett, miközben 1975-től edzősködött is. Ezzel párhuzamosan Héderváron kihelyezett dzsúdószakkört irányított és nevelte az utánpótláskorú versenyzőket.

„A hatvanas években kezdtem a dzsúdót, aztán a hetvenes évekre annyira felfutott Győrben a sportág, hogy majdnem olyan népszerű lett, mint a foci vagy a kézilabda – folytatja Danyi László. – Akkor még a régi gőzfürdőben tréningeztünk, amit később a vezetésemmel átalakítottunk: konditermet és diákszállót is létrehoztunk, utóbbit a vidéki versenyzőinknek. Kiváló cselgáncsosokat sikerült kinevelnem a sok év alatt. A teljesség igénye nélkül említem Puter Ferit, Farkas Attilát, Kalász Ferit, aki Győrből junior EB-bronzérmes lett, vagy Rogus Bandit. A győri körülmények nem voltak megfelelőek, a pályájuk ezért utána a fővárosban teljesedett ki. Csonka Józsefet hatéves kora óta edzettem, őt Pestről Debrecenbe is magammal vittem, amikor ott neveztek ki vezetőedzőnek. A végére hagytam Dézsi Csabát, Győr jelenlegi polgármesterét, aki szintén a kezem alatt dolgozott, amíg el nem ment egyetemre.”

A dzsúdó mellett birkózott, majd edzőként tevékenykedett ebben a sportágban is.

„Sillai László ügyvezető elnök 2006-ban lemondott, a szakosztály ott maradt anyagi források nélkül – említi a kitüntetett. – Közben meg kellett oldani a birkózóterem fűtését, és sok más fontos teendő is akadt. A szerénynek mondható vállalkozásomból kivett pénzzel igyekeztem életben tartani a szakosztályt. Versenyzőm volt a jelenlegi vezető Kozalk Tibor, az edzők közül Gyurasits Csaba és Csonka Csaba.”

E tevékenységével párhuzamosan a győri Kossuth Lajos Általános Iskolában a dzsúdó tagozatot vezette.

„Az elődömet megfenyegették a cigány szülők, hogy megverik, mert kiabált az egyik gyerekkel, nem is mert többet az iskola közelébe menni. Így kerültem oda. Engem kezdettől fogva elfogadtak. Sok cigány gyerek járt hozzám, akadtak közöttük tehetségesek is, de emberként talán nem kallódott el közülük senki sem. Ha megkérdezi, mire vagyok a legbüszkébb, akkor erre. Sok nehéz sorsú gyereknek mutattam utat, akik nem a könnyű alvilági pénzkeresetet választották, hanem napjainkban is dolgoznak. Ha velük vagy a szüleikkel összefutok az utcán vagy valahol, mindig szívesen találkoznak velem. Ugyanezt elmondhatom a régi sporttársakról, a többi versenyzőmről is. Mindenhol szerettem jó közösséget építeni, talán ennek is köszönhető mindez.”

Később létrehozta a Gyárvárosi Sportcentrumot, annak keretében ő finanszírozta a birkózószakosztály működését, ezt három évig bírta anyagiakkal.

„Napjainkban sem álltam le teljesen, szerintem a munka éltet – mondja befejezésül Danyi László. – Csípőprotézis-műtétem után, mikor kiengedtek a kórházból, egy héttel később már dolgoztam, megjavítottam egy lefolyót. Ha közeledik a veteránbajnokság ideje, előtte azért minden évben lemegyek Kovács Jancsi edzőtermébe, hogy formába hozzam magam. Az én korosztályomban ketten, néha hárman vagyunk a súlycsoportomban, sok meccset nem kell vívni a bajnoki címért – teszi hozzá mosolyogva. – Ebben a korban szinte már mindegy, hogy győzünk vagy veszítünk, a lényeg az, hogy minden évben találkozzunk és együtt legyünk. Ilyenkor előkerülnek a régi történetek, nosztalgiázunk, mert a a sport egy életre összeköt bennünket.”