Ferencvárosi TC II. – ETO Akadémia 2-1 (1-0)

Budapest, Népliget.

FTC II.: Kovács M. – Orosz, Szűcs, Arday, Mazzonetto A., Pintér, Lisztes, Mazzonetto N., Varga S., Kaján, Vida. Cserék: Cebra, Leandro, Könczey, Godányi, Juhász, Pajti. Vezetőedző: Borbély Balázs.

ETO Akadémia: Ruisz (Kiss Á. 72’) – Deákovits, Vidnyánszky Á., Tullner, Tamás (Szabados 46’), Szabó T. (Tóth R. 25’), Tuboly (Ignácz 65’), Múcska, Szalka (Vidnyánszky M. 46’), Farkas B. (Klausz 46’), Hanzli (Mitring 46’). Vezetőedző: Király József.

Gsz.: Vida (4’) Lisztes (90’) ill. Ignácz (89’).

Negyedik alkalommal lépett pályára az ETO Akadémia a felkészülési időszakban. Ezúttal a Ferencváros második, szintén harmadosztályú csapatával találkoztak fiataljaink. Ismét több utánpótlás korú játékos kapott szerepet ezen a találkozón is akadémistáink közül. A mérkőzés elején a fővárosiak szerezték meg a vezetést, majd az eredmény ebben a játékrészben már nem változott. A hajrára fordulva Ignácz a 89. percben hatalmas szabadrúgás góllal egyenlített, ám ez még nem jelentette a találkozó végét, ugyanis egy perccel később a Ferencváros egy büntetőből ismét megszerezte a vezetést, ami már nem változott, így 2-1-es hazai győzelem született. Újabb hasznos kilencven percen vannak túl fiataljaink, akik legközelebb szombaton, Sopronban lépnek pályára felkészülési mérkőzésen.

Király József: - Nagyon jó iramú, párharcokkal teletűzdelt meccset játszottunk. Ebből a találkozóból is sokat tudunk tanulni. Meg voltam elégedve mind a fiatal, mind pedig a felnőtt csapatból visszakapott játékosok hozzáállásával és teljesítményével, akik, habár még ők maguk is fiatalok, ám segítették az utánpótlás korú labdarúgókat, jó volt nézni, ahogy megvolt köztük az összhang. Megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, több helyzetet is kidolgoztunk, amik most kimaradtak, de ebből nagyon sokat tudunk tanulni, és reményeim szerint profitálunk belőle a bajnokságban.