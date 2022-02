Rakonczai Erzsébet 2005-ben kezdte el az íjászatot hobbiszinten, modern anyagú történelmi íjjal, amit egy feketeerdői mester készített neki. 2014-től régiós versenyeken indulva és az ott elért eredményei alapján párja biztatására kezdte el sport oldalról megközelíteni az íjászatot, ami azóta is nagy szerelme. Versenyengedélyt váltott a Magyar Íjász Szövetség győrújbaráti tagegyesületénél (Ring SE), ahol heti rendszerességgel edz és fejleszti tudását.

– 2016-tól indulok különböző egyesületi régiós és a Magyar Íjász Szövetség által rendezett országos versenyeken. A sportág hét szakágából négyben aktív versenyző vagyok – pálya-, terep-, de leginkább a 3 dimenziós és a vadászszakágban érzem otthon magam. Az elért eredményeim által 2021 óta a Magyar 3D Íjász Válogatott tagja lehetek. A versenyeken vadászreflex típusú íjjal versenyzem, melyet egy magyar íjkészítő készített, egyedi, a kezemhez kialakított markolattal - fejtette ki Rakonczai Erzsébet íjász.

2018-ban a nyugat-dunántúli régióban elnyerte Az Év Íjásza címet. A pályaszakágban elért legjobb eredménye az IFAA rendszer szerinti Európa-bajnoki 2. helyezés. A terepíjászatban elért eredménye: a World Archery Terep Országos Bajnoki cím.

– A vadászíjászszakág a vadon élő állatok méretazonos másával és a 20–60 méterig meghatározott távokkal vadászatot imitál. Ebben a szakágban nincsenek külön korcsoportok és nemek alapján szétválasztva a versenyzők. A legjobb eredményem a Közép-Európa Kupán elért bajnoki cím, ahol számos országos bajnokot és profi férfi versenyzőt utasítottam magam mögé – emelte ki Erzsébet.

Fotó: Csapó Balázs

– A háromdimenziós íjászatban vadon élő állatok mása van kihelyezve különböző távolságokra, amiken találati zónák vannak. Anatómiailag a gyártók külön jelölnek halálozási zónákat: a legjobb találat a szív, 10 pont. A legtöbbet a 3D szakágban versenyzem, mivel számomra ez a legbecsesebb. Az utóbbi három évben az összes hazai országos nagy versenyen, régiós bajnokságon és nemzetközi megmérettetésen szerepeltem, a legtöbb esetben dobogós helyen végeztem. Az országos grand prix versenyek összesítésében is többször végeztem dobogós helyen – sorolta az íjász, akinek a 3D szakágban elért legjobb eredménye 2021-ben, Szekszárdon rendezett világ- és Európa-bajnokság második helyezése.

– Az íjászat azért is praktikus sport, mert mikor panelban laktam 53 négyzetméteren, akkor is tudtam lőni a lakásban. Hét-nyolc méter távolságba betettem a szoba végére egy vesszőfogót egy állványra, és kényelmesen be tudtam gyakorolni a technikát. Nagyobb távolságra pedig a győrújbaráti egyesület pályáján, illetve a családi ház udvarán lövök. A 3D íjászversenyek általában erdőben zajlanak, több kilométeres távokat járunk be a természetben, amiért kifejezetten kedvelem. És amit sokan nem tudnak, hogy csak egy esélye van a versenyzőnek, csak egy vesszővel próbálkozhatunk. Hiszen a természetben is csak egy esélye van a vadásznak a vaddal szemben - mondta el Rakonczai Erzsébet.

– 2022-ben több kiemelt jelentőségű külföldi versenyre is készülök. Szeptemberben rendezik meg az olaszországi Terniben a World Archery 3D World Championshipset és a HDH-IAA World and European 3D Archery Championshipset, a szlovéniai Mokrice-ben. Tavaly sikeresen teljesítettem az elvárt szintet, így kvalifikáltam magam a magyar íjászválogatott tagjaként a két 2022-es nemzetközi versenyre. Úgy érzem, még nem értem el azt az eredményt, amit szeretnék, idén talán összejön. A tavalyi vb után megfogadtam, hogy merek nagyot álmodni. A 2018-as világbajnokságon nagyon szerettem volna a dobogóra felkerülni, végül sikerült elhozni a harmadik helyet. 2020-ban elmaradt a bajnokság, így a 2021-ben megrendezett szekszárdi verseny Európa- és világbajnokság is volt egyben, második helyen sikerült zárnom. Akkor elhatároztam, hogy legközelebb a dobogó első fokára szeretnék állni, amire idén nagy esélyem van – vetítette előre terveit az íjász.

NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

2017. HDH-IAA 3D Európa Kupa – Bjelovar, Szlovénia, 1. hely

2018. EIAC Terem Európa-bajnokság – Budapest, Magyarország, 2. hely

2018. HDH-IAA Európa Kupa – Pécel, Magyarország, 3. hely

2018. HDH-IAA 3D Világbajnokság – Moosburg, Ausztria, 3. hely

2021. HDH-IAA 3D Világ- és Európa-bajnokság – Szekszárd, Magyarország, 2. hely

2021. HDH-IAA 3D Világ- és Európa-bajnokság, csapat – Szekszárd, Magyarország, 3. hely

2021. HDH-IAA Vadászíjász Közép-Európa Kupa – Kóspallag, Magyarország, 1. hely